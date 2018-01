Role sexy žen jsou mi proti srsti, princezny mi nevadí, říká Kuklová

Do hereckého světa jste vstoupila už jako dítě, jak jste tehdy vnímala svou popularitu?

Pamatuju si jen, když měli dávat moji první inscenaci. Měla jsem v ní hlavní roli a dojem, že jsem dostala horečku. Byla jsem nervózní a styděla jsem se, i když jsem byla doma jen s rodinou. Druhý den jsem se bála jít do školy. Občas mi někdo blahopřál. Měla jsem smíšené pocity, spíš jako kdybych něco hrozného provedla. Kromě domácí půdy, kde mě lidi znali, jsem popularitu nevnímala ještě ani po Jasněnce. Myslela jsem si, že mě běžně nepoznávají, a to mě uklidňovalo. Jsem introvert, takže soustředěnost na mou osobu jsem vždycky těžce nesla.

Vystudovala jste učební obor s ekonomickým zaměřením. Jak vnímali učitelé a spolužáci vaše absence kvůli hraní?

Na tuhle školu jsem šla kvůli paní ředitelce, která byla ochotna uvolňovat mě na natáčení a podporovat mě ve smyslu, že potřebuju pouze maturitu, abych mohla jít na DAMU. Tím pádem moje docházka připomínala dálkové studium, protože jsem točila jednu věc za druhou a všichni to tak brali. Měla jsem vždycky kliku na dobré kolektivy i profesory. S jednou spolužačkou se intenzivně přátelím dodnes. Stala se účetní, ale já bych to už neuměla.

Na DAMU jste nastoupila v roce sametové revoluce, jak jste ji prožívala?

Bydlela jsem ve škole jako mnoho studentů a jezdila hromadně agitovat. Měla jsem spíš pocit, že žiju ve snu. Tím pádem se mi před očima občas odehrával film, v němž všichni byli zpomalení, objímali se, střídala se euforie se strachem. Vnímala jsem silně lidskou sounáležitost a dojímalo mě to. Lidi nám na školu nosili jídlo, cizí babičky nám pekly buchty a koláče. Bylo to emočně neskutečně silné období. První ročník byl všelijaký, změny učiva, kantorů, ale pak už jsme studovali s nadšením. Učili nás třeba pánové Spáčil, Kačer, Čepek, Satoranský, Hálek, úžasné profesorky Galatíková, Kareninová a další. Ve čtvrtém ročníku už jsem hrála v Činoherním klubu v Praze a byla šťastná, že jsem zažila původní soubor v plné síle.

Nejspíš díky vašim babičkám hovoříte perfektní němčinou. V německy mluvících zemích jste ostatně měla slibně rozjetou kariéru.

Jedna babička byla Rakušanka a druhá Češka, která se do Německa provdala. Čtyři roky jsem v Německu vyrůstala, ale byla jsem taková kovářova kobyla. Trochu jsem rozuměla, moc nemluvila, ale i to stačilo pro roli v Princezně Husopasce. Tam jsem se během tří měsíců naučila jazyk celkem obstojně, a hned na to jsem dostala další hlavní roli v koprodukčním snímku s názvem Nadin, moje láska, kde už jsem mluvila, myslím, dost dobře. Následoval seriál, další filmy, detektivky.

Neuvažovala jste o kariéře v zahraničí?

Vůbec. Jsem po tátovi totiž velký patriot. Odjeli jsme za svobodou, když mi bylo půl roku, a přesto, že se táta v Německu chytil a měl tam svou mámu, nakonec jsme se vrátili. I když nám kvůli babičce umožňovali jakoby legální pobyt, nebyli jsme emigranti, přesto jsme dostali po návratu trest a osm let jsme nesměli vůbec opustit republiku. Po revoluci jsem dostávala další nabídky na práci v zahraničí, ale neměla jsem kvůli nim vůbec čas točit u nás, proto jsem se rozhodla své angažmá v cizině striktně utnout.

V němčině jste dokonce pronášela zdravici během jedné ze svých zahraničních premiér.

Ono se to odehrálo při premiéře rakouského filmu Joint Venture. Na jevišti za mnou stál pan Karel Schwarzenberg, který byl čestným hostem premiéry, a já předstoupila před diváky, abych řekla pár slov. Začala jsem mluvit o své vídeňské babičce, jakou by bývala měla radost, kdyby se byla dožila toho, že její vnučka z Prahy má premiéru filmu ve slavném vídeňském kině, kam ona sama jako mladá dáma chodívala. Jenomže jsem se tak dojala, že jsem začala koktat a chtěla se tak rychle omluvit a skončit. A právě, když jsem s omluvou začala, uvědomila jsem si, že nevím, jak se řekne dojatá, nebo rozrušená, chtěla jsem říct alespoň vzrušená v domnění, že to diváci v této spojitosti pochopí, ale zaměnila jsem slůvka a vypadlo ze mě: „Promiňte, že jsem tak vzrušující“. Kino lehlo smíchy, ale já vůbec netušila, co jsem to řekla. A pan Schwarzenberg se jen plácal do kolen. Druhý den jsem měla titul v novinách: „Michaela je nesmírně vzrušující!“ Podezřívali mě tehdy, že jsem to udělala naschvál kvůli propagaci filmu.

Mezi vaše první seriály patřil My všichni školou povinní. Jaké to tehdy bylo pro patnáctiletou holku?

Ta role pro mě znamenala především setkání s obrovskými legendami, jako byl Vladimír Menšík, Dana Medřická a hlavně Věra Galatíková, tu jsem milovala. Znaly jsme se z dřívějška, už v mé první roli mi hrála učitelku. Hodně jsem se kamarádila s Míšou Kudláčkovou a Janou Janatovou, a hlavně mě těšilo, že můžu hrát v něčem, co napsala Markéta Zinnerová. Osobně jsem ji poznala sice až v dospělosti, nicméně celé mé dětství provázelo její Tajemství proutěného košíku nebo film Den pro mou lásku.

Díky svým rolím v pohádkách se zdálo, že budete doživotní princeznou. Tuto nálepku ale překryla nejspíš vaše role v Ordinaci v růžové zahradě.

Spíš nepřekryla, protože pohádky opakují během celého roku a o Vánocích stále dokola. Myslím, že jsem díky tomu v doživotní škatulce. Lidé mi Leu z Ordinace prominuli, ale dáli mi jasně najevo, že mě chtějí vídat spíš jen v kladných rolích.

Jak vlastně probíhalo natáčení Ordinace, třeba operací?

Pro mě bylo nejhorší zapamatovat si a s lehkostí vyslovit krkolomné latinské názvy. Na operace jsme měli kolem sebe skutečné lékaře, kteří hráli anesteziology nebo sálové sestry a hlídali, aby operace vypadala pokud možno alespoň trochu autenticky. Radili nám, jak držet nástroje, jak s nimi pracovat, taky neprožívat nic emočně, zachovávat chladnou hlavu a vůbec ten správný odstup.

Je pravda, že jste při natáčení filmu Playgirls měla na roli poradkyni?

Ano, měla mě kvůli jedné scéně krátce zasvětit do umění sado-maso dominy. Jako laik jsem ale nestihla pochopit téměř nic a mám spíš dojem, že jsem ten obraz proto hrála špatně. Ale na tom zase tolik nezáleží. Exmanžel měl tehdy dojem, že mě lidé vnímají právě jen jako princeznu a že focením pro Playboy či rolí v takovém filmu to můžu změnit. Ale tak to nebylo. Spíš jsem si uvědomila, že role sexy žen jsou mi proti srsti a všechny obdobné jsem pak už bez problémů odmítala. Mně osobně totiž nikdy škatulka princezny nevadila.

Jak myslíte, že bude reagovat váš syn, až vás uvidí v nějakém filmu nebo na fotkách obnaženou?

Dávno jsem mu vysvětlila, co všechno herectví obnáší. Že není jen o občasné nahotě, ale někdy přijdou i úrazy, koupání v ledové vodě, práce se zvířaty, fušování do řemesla kaskadérům. Dnes jsem ráda za všechny ty zkušenosti i zážitky. Nechci, aby se syn něco pokoutně dozvídal, či aby vnímal lidskou nahotu jako něco špatného. Když ze školy přicházel s vulgárními či sprostými slůvky, vždycky jsem mu řekla, že jsem ráda, že ta slova zná a poučila ho, kdo a kdy smí takové slovo použít, ke komu se takové výrazy nehodí a podobně. Když ho něco zajímá, vysvětlím mu, jak to je, potíže mi to nedělá a z Romči mám pocit, jako bychom se bavili o chlebu a vodě.

Ordinace v růžové zahradě (2005) O Princezně Jasněnce a létající ševci (1987) My všichni školou povinní (1984)

Čím je pro vás herectví? Litovala jste někdy, že jste se na něj dala?

Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, jak je herectví opravdu komická profese, i když samozřejmě báječná, zábavná a hravá. Herec se neustále učí něco nového, proniká do mnoha profesních oborů a prožívá další spousty životů. Miluji ty šťastné chvíle na jevišti a poznávání nových lidí při natáčení, to mě nesmírně obohacuje. Co ale nemusím, jsou situace, které se jen snažím přežít a zvládnout. Jako třeba když se třeba natáčí v zimě, kde není dobré zázemí a není kde se celý den zahřát. Nebo jsem točila film, ve kterém moje postava zubařky byla navíc vášnivá běžkyně. Hned první natáčecí den jsem měla v roli spadnout z kamenitého srázu, což měla za mě ale zahrát kaskadérka s chrániči pod tepláky. Nicméně jsem sjezd po kamení nakonec neubrzdila a sjela stejně, jen bez těch chráničů a dokonce několikrát. Měla jsem jelita na obou stehnech, kůži rozedranou do krve, protože ty šutry byly ostré, asi nějaká břidlice. Rány mokvaly, nemohla jsem bolestí chodit, ale všechny následné dny jsem musela točit scény, v nichž běhám. V takových momentech jde člověk přes sebe.