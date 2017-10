Rodina herce Rodena zažalovala vydavatele Týdne, vysoudila 900 tisíc

Žaloba zmiňuje přibližně třicet článků z let 2012 až 2015, které měly zasáhnout do osobnostních práv Karla Rodena, jeho partnerky Laury Čekanové a dvou nezletilých dětí. Texty byly zveřejněny na internetových stránkách tyden.cz, dále v bulvárním časopisu Sedmička, který Empresa Media vydává, a na webu tohoto periodika.



Podle žalobců novináři z tohoto vydavatelství opakovaně řešili, s kým má herec dítě, s kým žije a kolik má partnerek. Naznačovali, že žije „v jakémsi manželském trojúhelníku“. Publikované texty podle žaloby „neodpovídají skutečnosti a přesahují únosnou mez, kterou je možno tolerovat.“

Roden, který v té době žil s herečkou Janou Krausovou, a matka jeho dětí žádali v žalobě jako odškodnění celkem čtyři miliony korun, pro každého člena rodiny po jednom milionu.



Zároveň chtěli, aby soud rozhodl, že vydavatelství musí zmíněné články z webu stáhnout a další, které se týkají soukromého života herce, jeho partnerky a dětí, nesmí v budoucnu vydávat.



Právní zástupce vydavatele žádal zamítnutí žaloby. Před soudem argumentoval tím, že Karel Roden je známá osobnost či mediální hvězda, o které mohou novináři veřejně informovat. Uváděl i to, že Sedmička či tyden.cz nepsaly o tomto tématu jako první a novináři v článcích zveřejnili pravdu.

Strpět takové vláčení bulvárem? To ne, řekl soudce

Oba soudy, které žalobu řešily, tedy v pondělí odvolací Městský soud v Praze a před ním na jaře Obvodní soud pro Prahu 4, dospěly k názoru, že vydavatelství Empresa Media rodinu herce Karla Rodena poškodilo. „Těmi články bylo hrubě zasaženo do osobnostních práv všech čtyř žalobců. Jedná se o údaje, které se týkají jejich soukromí, intimních stránek opravdu nejhlubšího charakteru. Nespatřujeme žádný veřejně oprávněný zájem na tom, aby články, které byly publikovány, byly bez souhlasu účastníků zveřejněny,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Veronika Křesťanová.

Stejný názor měl prvoinstanční soud, který ve sporu rozhodoval začátkem května. „Jediným smyslem poskytování takovýchto informací je realizace vysokého nákladu periodika a finanční výdělek na straně jedné a uspokojení pokleslého zájmu veřejnosti, který je některými médii přiživován. Nejedná se o nic, co by požívalo ochrany ve slušné společnosti, ani o nic, co by bylo chráněno právním řádem demokratického státu. Ukojení zvědavosti na intimní sféře jakékoliv osoby není veřejným zájmem,“ kritizoval v rozsudku praktiky vydavatelství soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Michael Květ.

Podle něj nelze po Rodenovi a jeho partnerce spravedlivě požadovat, aby „byli nuceni strpět skutečnost, že jsou bez ustání vláčeni bulvárními médii jenom proto, jakým způsobem se rozhodli žít, s kým žít, s kým mít děti, kolik mít dětí, jaké mít partnery a vůbec, jakým způsobem hledat štěstí ve svém životě.“

Původně měli získat milion, po odvolání to bude 900 tisíc

Obvodní soud pro Prahu 4 přiznal herci a jeho blízkým dohromady jeden milion korun, odvolací soud ale v pondělí částku upravil. Karlu Rodenovi a jeho partnerce nakonec mediální dům Jaromíra Soukupa zaplatí celkem 750 tisíc korun (každému částku 375 tisíc), dvěma dětem pak v součtu 150 tisíc korun (každé z nich dostane 75 tisíc). Městský soud v Praze totiž přihlédl k tomu, že některé žalované články byly již promlčeny.

Roden i jeho partnerka si podle odvolacího soudu zaslouží odškodnění ve stejné výši. V případě herce měly články kvůli jeho proslulosti širší záběr mezi čtenáři, Čekanovou musely publikované informace víc zasáhnout. „Je pravda, že se články točí hlavně kolem pana žalobce, je to logicky dáno slávou jeho jména. Pokud jde však o jejich obsah a dopad, tak se mnohem hlouběji dotýkají paní žalobkyně,“ uvedla Křesťanová.

Laura Čekanová a Karel Roden s dcerou (Praha, 4. dubna 2014)

Nižší odškodnění pro děti zdůvodnil soud zejména jejich věkem - jedno se narodilo v roce 2012, druhé o dva roky později.



Empresa Media, která už žalované články z internetových stránek stáhla, musí také podle rozsudku v případě herce upustit od zveřejňování dalších podobných textů, které se týkají například početí jeho dětí.

Absolutní zákaz informovat o hercově partnerském životě však soud směrem k vydavatelství nevydal. Neutrální články třeba o tom, že Roden přišel s Čekanovou na premiéru filmu, Empresa Media publikovat může. Stejně jako informace, jejichž zveřejnění je v zájmu společnosti. „V určité situaci by mohlo dojít k nějakému protekčnímu nebo násilnému jednání, které by již splňovalo veřejný zájem,“ upřesnila předsedkyně senátu.

Rekordní částku vysoudila Havlová, zatím nepravomocně

Kvůli článkům, které se týkají rodiny a dětí, podal Roden s partnerkou další čtyři žaloby na vydavatele titulů Blesk, Aha, Rytmus života, Pestrý svět, Spy, Moje šťastná hvězda, Můj čas na kafíčko a další.

Celkem jde o víc než sto článků publikovaných v letech 2012 až 2015. Požadované odškodnění se u jednotlivých vydavatelství pohybuje od 750 tisíc korun do dvou milionů - a to pro každého ze čtyř členů rodiny.



Karel Roden přitom není jediným hercem, který se již statisícového odškodnění od bulvárních médií domohl.



Marek Vašut zažaloval vydavatelství Ringier Axel Springer a soud mu v roce 2011 přiřkl jeden milion korun (více zde). Tomáš Töpfer získal ve dvou žalobách za urážlivé články celkem 800 tisíc korun. Jan Révai vysoudil satisfakci ve výši 375 tisíc, Lukáš Vaculík částku 300 tisíc korun.



Aňa Geislerová uspěla v letošním roce u soudu s žalobou na vydavatelství Bauer Media, které jí zaplatilo půl milionu korun. Stejná společnost musela podle pravomocného verdiktu z března odškodnit Ondřeje Vetchého a jeho manželku částkou 700 tisíc korun (článek najdete tady).

Na české poměry rekordní částku pak vysoudila Dagmar Havlová. Vydavatelství Bauer Media jí má zaplatit 1,2 milionu korun. Podle informací iDNES.cz o tom minulý měsíc znovu rozhodl Městský soud v Praze. Tento rozsudek ale ještě není pravomocný (o sporu jsme psali zde).



