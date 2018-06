Havlové má bulvár za lživé články o milenci zaplatit 1,2 milionu

„Soud má za to, že údaje, které byly v článku publikovány, byly absolutně nepravdivé a neověřené,“ konstatovala soudkyně pražského městského soudu Dagmar Stamidisová. Článek podle ní zasáhl do osobnostních práv Havlové. Dodala, že i kdyby bývalá první dáma přítele měla, byla by to její soukromá věc.

„Jsem rád, že se potvrdilo, že ta požadovaná pětimilionová částka jako náhrada nemajetkové újmy nebyla požadována oprávněně. Na druhou stranu milion dvě stě tisíc je myslím víc, než byla v řízení prokázána újma na osobnostních právech žalobkyně,“ řekl iDNES.cz právní zástupce Bauer Media Jiří Trunečka s tím, že jeho klient zváží odvolání.



Dagmar Havlová se soudila kvůli článku v časopise Pestrý svět. Ten napsal, že si našla milence a byla s ním i v předvečer manželovy smrti. V článku nazvaném „Skandální zvěsti o Dáše Havlové. Šokující nařčení - Tajné rande v lázních“, uvádí, že Havlová dorazila 16. prosince 2011, tedy jen dva dny před Havlovou smrtí, společně s milencem do zamluveného hotelu ve Františkových Lázních.

Zprávu označila za nepravdivou jak Havlová, tak i její údajný partner František Loukota, jehož fotografii s Havlovou časopis otiskl. Podle něj byl snímek pořízen s největší pravděpodobností v době natáčení seriálu Sanitka, když herečku doprovázel na nákupy. Muž, který působí jako asistent režie, se prý s Havlovou zná od natáčení filmu Odcházení.



„Bráním jen čest svého manžela a svoji. Manžel se už bohužel nemůže bránit,“ řekla bývalá první dáma u soudu před třemi lety, kdy požadovala pět milionů.



Již dříve popřela, že by ve Františkových Lázních v uplynulých letech vůbec byla. Ani hotel, který je v článku zmíněn, prý nezná. Její verzi podpořily také sestry boromejky, které se o Havla staraly před jeho smrtí. Podle nich byla Havlová dva dny před skonem svého manžela s vnučkami, protože exprezident nechtěl, aby za ním v bouřce jela.



Havlová se s bulvárem soudí od roku 2012: