Soud dal Vetchému za pravdu, bulvár má jemu a ženě zaplatit 700 tisíc

Vrchní soud v Praze Vetchému potvrdil v odvolacím řízení odškodné ve výši 500 tisíc korun a jeho ženě 200 tisíc. Každý původně požadoval půl milionu. Peníze má zaplatit vydavatelství Bauer Media, které časopis Spy přestalo vydávat v dubnu 2014.

Žaloba byla podána za nepravdivé informace. Kromě špatného popisu fotografie manželům vadily i další, údajně nepravdivé informace z jejich soukromí v článku. Za ten odpovídal dnes již bývalý šéfredaktor Pavel Novotný, který se u prvního soudu v březnu 2015 bránil tím, že pokud by věděl, že jde o manželku, nikdy by to nenapsal. „Přece nejsem sebevrah, mám nějakou odpovědnost. Nikdy bych to nemohl pustit, kdybych to věděl. Neudělal jsem to schválně,“ prohlásil Novotný tenkrát.

Právní zástupce vydavatelství Jiří Trunečka tvrdí, že se nejedná o úmysl a částka 700 tisíc korun je neúměrná.

K odvolacímu řízení v úterý dorazil osobně i herec Ondřej Vetchý. „Desítky lidí mě po prvním verdiktu soudu kontaktovaly, děkovaly a vyjadřovaly mi nesmírnou podporu. Vyjádřili zkušenost, že pan Pavel Novotný jim zničil život nebo část jejich života, a to naprosto cíleně. Všichni byli rádi, že konečně na něco dojel,“ řekl iDNES.cz s tím, že Novotný je zlý člověk, který záměrně lidem zasahuje do soukromí.

Sám herec chápe, že jsou známé osobnosti zajímavé pro bulvár. „Pavel Novotný byl vlajkovou lodí toho špatného bulváru, dokonce vlajkovou lodí, do které se sám pasoval, až mu to částečně zlomilo vaz. Ostatní představitelé bulvárního světa mi dali najevo velkou úlevu a radost, že zmizel ze světa, protože ubližoval i jejich práci. Byl extrém,“ rozpovídal se rozzlobeně.

A co o dnešním verdiktu říká zástupce žalované strany? „Vzhledem k tomu, že jsme podávali odvolání a nepovažovali první rozsudek za správný, tudíž ani toto potvrzení nepovažujeme za správné. S klientem zvážíme, zda využije možnost dovolání,“ řekl právní zástupce vydavatelství Jiří Trunečka.



Vetchý byl s verdiktem spokojený. „Musím říci, že jsem pohnutý. Trvalo to tolik let a je to velmi vyčerpávající,“ řekl s tím, že by chtěl povzbudit další lidi. „Možná to ještě neskončilo a protistrana podá dovolání, přesto bych chtěl povzbudit kolegy a všechny lidi, kteří ztratili víru ve vymahatelnost zákona v této zemi. Bojujme za věci, ve které věříme. I díky tomu naši společnost zkultivujeme.“

Ve stejný den jako odvolací řízení ve sporu Vetchého s bulvárem probíhalo i líčení v případu Ani Geislerové. Ta žaluje bulvár za to, že napsal nepravdivý článek o výchově jejích dětí. „Sociálka jí prý vezme děti, protože se o ně neumí postarat. Nevím, co může být pro matku horší než takováto prasárna. Držím jí strašně palce. U ní to trvá snad dokonce pět let. Je to nyní u odvolacího soudu. Jsem šťastný, že do toho Aňa jde. Je dobré nerezignovat, ale bojovat za pravdu,“ komentoval Vetchý.