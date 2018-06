Marek Vašut trhl rekord, vysoudil na bulváru milionové odškodné

Soudce Karel Podolka zdůvodnil Lidovým novinám rekordní satisfakci bez dalších detailů tím, že šlo o "opakované a hrubé útoky".

Mnohem nižší odškodné vysoudil také herec Lukáš Vaculík. Ve stejné době Nejvyšší soud rozhodl, že mu časopis Pestrý svět musí zaplatit 300 tisíc korun za lživou zprávu o jeho homosexualitě (více zde).

Další celebritou, která se soudí s bulvárem, je zpěvačka Helena Vondráčková. Nejvyšší soud v srpnu rozhodl, že se časopisy Pestrý svět a Rytmus života na ní bezdůvodně obohatily, když fotky zpěvačky opakovaně použily ve svých televizních reklamách. Vondráčková má podle Nejvyššího soudu nárok na peníze od vydavatelství. O částce však nerozhodl (více čtěte zde).

Známé osobnosti už před dvěma lety zorganizovaly protest proti bulváru a v seriozních novinách se objevily inzeráty vyzývající k jeho bojkotu. Spisovatel Michael Viewegh, který společný protest umělců inicioval, také řešil spor s deníkem Aha!. Časopis zveřejnil nepodloženou informaci o jeho údajném poměru s milenkou v době, kdy Vieweghova manželka čekala dítě.

Za advokáty prý Viewegh během čtyř let zaplatil přes 450 tisíc korun, sám nakonec vysoudil odškodné ve výši 200 tisíc. Spisovatel tvrdil, že bulvár se kromě zásahu do cti navíc bezdůvodně obohatil a známá tvář mu zvýšila prodej. Proto chtěl, aby pokuty byly mnohem vyšší.

"No ano, Vašut dostal milion. K tomu milionu by ale pak možná vysoudil ještě další za bezdůvodné obohacení, koneckonců noviny na něm vydělaly," říká poslanec Stanislav Polčák. Ten podle deníku Právo přidal do návrhu nového občanského zákoníku paragrafy, díky kterým má za nedovolené použití obrázku, nahrávky či jiného detailu ze soukromí hrozit sankce ve výši dvojnásobku odhadní ceny udělení souhlasu se zveřejněním.