Roden s rodinou vysoudili na vydavateli Blesku rekordních pět milionů

Karel Roden, jeho partnerka Laura Čekanová a jejich dvě děti podali žalobu na vydavatelství Czech News Center v lednu 2016. V žalobě zmiňují přes 60 článků nebo upoutávek, v nichž bulvár uváděl v letech 2012 až 2015 citlivé informace z jejich soukromí.



Čtyři členové rodiny požadují vedle zákazu publikace podobných článků i odškodnění ve výši 8 milionů korun, pro každého z nich dva miliony.



Soudkyně Iva Kaňáková v pondělí rozhodla, že požadované odškodnění v případě dospělých žalobců - Rodena a jeho partnerky - je na místě. Každý z nich má dostat dva miliony, obě jejich děti po půl milionu. Herce podle rozsudku poškodily žalované články u většího počtu čtenářů, Čekanovou zase musely více daleko víc ranit. Dlouhodobý stres se promítl i do atmosféry v rodině, proto má vydavatelství odškodnit nižší částkou i nezletilé děti.

„Soud přihlédl k tomu, že zásah byl v případě pana Rodena širší, většina lidí v České republice totiž ví, kdo to pan Karel Roden je, že je to známý herec, proto ho tyto články mohly poškozovat v očích veřejnosti. U paní žalobkyně soud přihlédl k hlubší roli, tedy k roli matky nezletilých dětí,“ uvedla samosoudkyně.



Zdůraznila, že přiznané odškodnění ve výši pět milionů korun má i prevenční charakter. „Žalovaný (vydavatel) si byl od počástku vědom toho, že žalobci nesouhlasí s tím, aby o nich byly tyto (soukromé) informace uveřejňovány. Mimosoudní snahy o vyřešení situace skončily tak, že žalovaná strana zesílila intenzitu psaní článků, vycházely častěji, byly v nich ještě více dehonestující údaje než v těch prvních článcích,“ vysvětlila Iva Kaňáková.

Podle Rodena musí být sankce pro vydavatele citelná, aby se jim tyto články nevyplácely. „Jsem přesvědčen, že redakce mají nějaký rozpočet, ve kterém počítají i s těmito soudy. A ve chvíli, kdy se vysouzené odškodnění vejde do tohoto rozpočtu, tak budou v psaní pokračovat, protože jim prodej novin vynese daleko víc peněz než to, co zaplatí na soudech,“ myslí si herec.



Vydavatelství také podle verdiktu nesmí publikovat některé citlivé informace o Rodenových dětech. Rozsudek zatím není pravomocný. Právní zástupkyně vydavatelství je rozhodnutá se odvolat. Herec s rodinou měl podle ní podat žalobu hned a ne až po třech letech, kdy vyšly o jeho soukromí desítky článků. „Kdyby žalobu podali v krátkém čase poté, co články začaly vycházet, tak by žalovaná od toho (vydávání) nepochybně upustila a nemuselo to vycházet tak dlouho,“ řekla iDNES.cz advokátka Helena Chaloupková.

Rozsudek ohledně odškodnění pro Rodena i jeho rodinu a část odůvodnění:

Něco za něco? Než dohoda s bulvárem, raději žaloba

Žalovaná společnost si za zveřejněnými články stojí. Argumentuje podobně jako jiné vydavatelské domy ve sporu s Rodenovými, tedy tím, že herec je veřejně známou osobností a že novináři v publikovaných textech psali pravdu.



„Jsem introvertní člověk, který se snaží si svoje soukromí střežit. Od momentu, kdy mám rodinu, kdy se mi narodily děti, tak je to velmi těžké. Otevřu noviny a je tam fotka mého dítěte, které nemá ani pásku přes obličej. Já tedy nevěřím ani na tu pásku. Nechci domýšlet do důsledků, jak je to v dnešní společnosti pro ty děti nebezpečné. Někdo je sebere na chodníku, protože si bude myslet, jak moc mám peněz. O tom také píšou - jak jsem bohatý a co všechno mám,“ uvedl před soudem Roden.



Jeho partnerka Laura Čekanová se pokoušela problém vyřešit už v době po porodu prvního dítěte, když se paparazzi (bulvární fotografové) snažili miminko vyfotit. Obrátila na svého známého Daniela Horta, který pracoval ve vydavatelství Ringier (nyní Czech News Center - pozn. autora) jako šéf marketingu. „Požádala mě, jestli bych mohl vyjednat s někým ve vydavatelství dohodu nebo schůzku, aby se dítě z toho mediálního humbuku vynechalo,“ vypověděl Hort.

Zavolal proto šéfredaktorovi Radku Lainovi. „Asi to neřeknu úplně přesně, ale řekl mi: ano, my na tom pracujeme, my to připravujeme, uveřejníme to tak jako tak. Ale že si dokáže představit nějakou dohodu, že ty výstupy mohou být nějak řízené, pokud bude druhá strana (herec a jeho partnerka - pozn. autora) spolupracovat,“ vzpomínal u soudu Hort. „Řekl vám, v čem ta spolupráce měla spočívat?,“ ptala se soudkyně Iva Kaňáková. „Byly tam náznaky, že kdyby třeba poskytli nějaké interview, tak by se ty fotografie možná nezveřejňovaly, ale detaily si už nepamatuji,“ vysvětlil manažer.

Před soudem vypovídal také šéfredaktor Blesku Radek Lain, který dříve vedl redakci Aha!. Potvrdil, že mu Hort žádost Rodenovy partnerky ohledně dítěte tlumočil. „Týkalo se to toho, abychom ty články nebo fotografie nevydávali. Jak jsem na to reagoval, si už nevzpomínám. Ale obecně všechny lobbisty, kteří chtějí zastavit vydání nějakého textu, odmítám. Neznám jejich motivaci. Kdyby mě kontaktovali přímo ti lidé, kterých se to týká, nebo jejich právní zástupce, bylo by to něco jiného,“ řekl v jednací síně Lain.

Soudkyně se ho zeptala, zda může potvrdit nabídnutou dohodu. „Obvykle žádám o zprostředkování společné schůzky, na které se pak můžeme bavit o různých věcech. Žádná taková schůzka přímo s panem Rodenem nebo s paní Čekanovou neproběhla,“ odpověděl šéfredaktor Blesku.

Články o soukromí herce a jeho rodiny vydavatelství publikovat nepřestalo. A to ani po předžalobní výzvě. Roden s partnerkou proto podali žalobu.



Když budu opilý na premiéře, ať o tom píšou, říká Roden

„Já jsem přišel o svoje soukromí sám za sebe. Kamkoliv jdu, tak na mě lidé koukají. Já k herectví přistupuji jako k profesi, docela vážně, a chtěl bych žít úplně normální život. Pro mě je nejdůležitější, aby moje děti vyrostly obyčejně. Jsme na venkově, nemám potřebu je dávat do velkých soukromých škol. A oni (bulvární média - pozn. redakce) mi to zkazili. Já je nemůžu vzít jako normální děti, kam bych chtěl. Oni mně je izolovali. Okradou je o svobodu dětství, o to, že spolu můžeme někde běhat, někam jít,“ je přesvědčen Roden.

Před soudem popsal metody některých paparazzi, kteří šmírují jeho domov z vyvýšených míst. Nebo zazvoní a když některý z jeho zaměstnanců otevře, strčí klidně nohu do dveří a pak prý vyhrožují. Kritizoval i způsob, jakým jsou články v bulváru prezentovány.

Karel Roden (28. února 2017)

„Titulek je vždycky skandální, třeba ‚Roden umírá‘, a pak se dočtete, že jsem umřel v nějakém novém filmu,“ říká herec. „A ještě jakoby schválně píšou nepravdy. Napřed se mi narodí jedna dcera, pak druhá dcera, pak to dementují, že to je syn. Všechno zmotají a spletou,“ zlobí se Roden. Obává se i toho, že až jeho děti začnou chodit do školy, budou je s informacemi z bulváru konfrontovat spolužáci.



„Když se někde opiju a upadnu na červeném koberci, udělám ostudu na premiéře, ať si o tom píšou. To je moje zodpovědnost. Ale nesmí psát o mém soukromí, o mých dětech, o mé rodině,“ říká herec s tím, že je tento jeho postoj všeobecně známý.



„Staví mě to do pozice zamračeného člověka, který není komunikativní. Já bych si povídal, ale bojím se něco říct, protože cokoliv řeknu, tak to vždycky zneužijí,“ vysvětluje Roden. Bulvárním novinářům proto vůbec neodpovídá a telefon rovnou zavěsí.



Herec doufá, že sérií žalob může tuzemská bulvární vydavatelství usměrnit, což by pomohlo i ostatním kolegům, kteří mají s těmito médii podobné problémy. Zatím však u soudů jeho rodina získala většinou jen zlomek původně požadovaného odškodnění. Výjimkou je verdikt ve sporu se společností Story Publishing, kdy Roden a jeho blízcí vysoudili 3 miliony korun (společnost ale nikdy nezaplatila, skončila v insolvenci a nekomunikuje) a dnešní rozsudek, který se ale může u odvolacího soudu ještě změnit.