Nežárlím. Jsem ráda, že se holkám líbí, říká Podzimková o Černém

„Ne, nežárlím. Jsem ráda, že se holkám líbí,“ řekla Barbora Podzimková, která před třemi lety v Číně vyhrála světové finále soutěže modelek (více zde).

Albert Černý přistupuje k svým fanynkám trochu netradičně. Může za to také hudebník Bono Vox. „Nejvíc se mi na fanynkách líbí, že mě znají. Četl jsem rozhovor se zpěvákem U2, který mi změnil pohled. Řekl, že když si vás někdo pouští před spaním do sluchátek třeba desetkrát za sebou, pouští si váš hlas, texty, písničky, tak to není, že vás nezná. Zná vás velice dobře. Vážím si toho, že si mě někdo pustí do života jako soundtrack a že mu dělám společníka,“ míní zpěvák.

Dvojice se dala dohromady před pár měsíci. Barboru sbalil Albert. „Všiml jsem si jí na internetu a říkal si, že bych ji chtěl potkat. Pak na akci Teribear mi najednou produkční říká, seznamte se, tohle je Bára. Otočil jsem se a byla tam. Tak to šlo rychle, pomyslel jsem si. Asi dvě hodiny jsem jí něco šíleného vykládal a pak jsme si dlouho říkal, že si myslí, jaký jsem blázen. Jenže evidentně jsem se jí líbil,“ prohlásil.

Barbora, která ještě studuje osmileté gymnázium, kde má individuální plán, prozradila, že její první výplata padla na oblečení a počítač. Teď utrácí hlavně za jídlo. „Strašně ráda chodím do restaurací zkoušet nová jídla,“ říká.

Modelka v jednom z rozhovorů přiznala, že se jí podařilo i připálit hrnec (psali jsme zde). Přesto kulinářské umění nevzdává a ráda vaří i pro svého přítele. „Rozmazluje mě dobrým jídlem. Připravuje různá kari, hlavně bez masa. Dělá úžasné batáty, dá je do trouby s olejem a rozmarýnem,“ dodal Albert.