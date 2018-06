Upadla jsem i připálila hrnec, vzpomíná modelka Podzimková na Tokio

Podzimková v Tokiu předváděla například i pro slavnou značku Miu Miu, absolvovala i desítky castingů a focení pro velké módní domy.

„Jednou jsme dělali takovou prezentaci, kde jsme museli asi půl hodiny stát na místě. Čtyřikrát po sobě. To poslední kolo jsem už myslela, že to nezvládnu. A nakonec jsem klopýtla cestou ze schodů a spadla. Sálem zaznělo takové: Ooooo. A já si v duchu říkala: Hlavně ať už to skončí! Ale vstala jsem a dokončila to,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek jedna z největších nadějí českého modelingu.

Soutěž Elite Model Look je pro začínající modelky velkou šancí. A Češky ji dosud vždy využily. Stejnou soutěž před lety vyhrála například topmodelka Linda Vojtová.

Také Bára se chce modelingu věnovat naplno, ale jedním dechem dodává, že teď je na prvním místě škola. „Bývala jsem jedničkářka, ale teď, jak hodně chybím, se to trochu pokazilo. Myslím, že letos na vysvědčení budou spíš dvojky,“ přiznává.

Ještě než se bude vysvědčení na konci června rozdávat, čeká ji cesta do Koreje. Stráví tam celé léto, už sebejistější a vybavena zkušenostmi z Tokia.

„Třeba jednou jsem si chtěla uvařit těstoviny. Ale zakoukala jsem se na nějaký seriál a zapomněla na to. Přiběhla jsem, až když voda byla úplně vyvařená, hrnec černý a všude kouř. Nevěděla jsem, co s tím. Pak jsem si vygooglovala, že na to pomáhá prací prášek. Tak jsem do hrnce nasypala prací prášek, přilila vodu a vyvařovala. Nakonec to pustilo,“ směje se.