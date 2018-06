Světové finále Elite Model Look vyhrála už počtvrté Češka

Teprve patnáctiletá studentka gymnázia Barbora Podzimková vyhrála česko-slovenské finále v září a na začátku prosince ukázala ve světě, že české modelky jsou nejlepší.

V soutěži Elite Model Look se na předních příčkách umisťují pravidelně. Podzimková je už čtvrtou Češkou, která finále vyhrála.

Poprvé Česko poslalo do světa také mužského zástupce. Josef Utěkal skončil v Číně v první pětce. Zvítězil soutěžící z Itálie.

Modelingová soutěž nehledá klasickou krásu po vzoru Miss. Jde více o zajímavý vzhled a tvárnou tvář, kterou si lze snadno v davu zapamatovat. Všichni účastníci musí také splnit požadavky na výšku a míry. Do soutěže se mohou přihlásit dívky ve věku 13 až 22 let, s minimální výškou 170 cm. U mužů je věkové rozmezí 16 až 25 let s minimální výška 183 cm.

Vítězství je pro Podzimkovou skvělým odrazovým můstkem v kariéře. Soutěží prošly v minulosti takové hvězdy jako Cindy Crawfordová, Linda Evangelista, Petra Němcová, Denisa Dvořáková nebo Linda Vojtová.