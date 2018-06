Vezmeš si mě?

Bridget, Ally, Samantha

"Je to trend, který postupně narůstá," říká o televizních seriálech, jejichž hrdinkami jsou neprovdané třicátnice, dramaturgyně České televize Helena Křováková. "Potřebu seriálů tohoto typu určitě vyvolává společenské klima, ale třeba i to, že ženy mezi třicítkou a čtyřicítkou jsou významnou cílovou skupinou."

Seriály osmdesátých let řešily většinou rodinné problémy, v devadesátých letech se každé správné drama odehrávalo v nemocnici. Před pár lety však na televizní obrazovky - a nedávno jako Bridget Jonesová i na filmové plátno - vpadly jako velká voda právě neprovdané třicátnice z velkoměst.

Právnička Ally McBealová, novinářka Samantha Bradshawová a její tři kamarádky ze Sexu ve městě a některé další, ty všechny mají jedno společné: začínají se bát toho, že umřou samy a budou nalezeny až za dlouhé týdny, ohlodané svým psem. Aspoň tak to popsala Helen Fieldingová, autorka bestselleru Deník Bridget Jonesové, podle kterého téměř okamžitě vznikl i film.



Ženy pozor na sňateční nouzi! Pravdivý příběh třicítky, které chybí manžel Partnerský horoskop Biorytmy Neurotická právnička

Ally McBealová se na obrazovkách drží už pátou sezonu a partnera stále nenašla, zatímco její kariéra v právnické firmě se zdárně rozvíjí. Nejčastěji říká: "Jsem normální."

Seriál producenta a scenáristy Davida E. Kelleyho, který stál u zrodu Nemocnice Chicago Hope a je mimo jiné manželem Michelle Pfeifferové, přivedl na scénu praštěnou hrdinku, která nečeká jako Šípková Růženka na svého prince, ale pídí se po něm na vlastní pěst.

"Díl co díl se tak žene do lovu muže a zhruba ob tři díly její úsilí ztroskotá," popisuje seriál filmový publicista Marek Dobeš s viditelnou nechutí.

Současně se seriálem Ally McBealová běží v bulvárních médiích celého světa podobný seriál, tentokrát o představitelce hlavní role Calistě Flockhartové. Je jí osmatřicet a před několika měsíci adoptovala chlapečka, aby si vyřešila své osobní problémy. Partnera nemá.



Sexy novinářka

Sex ve městě představuje hrdinky s podobnými problémy hned čtyři najednou: novinářku Samanthu, která týden co týden píše sloupek o sexu do newyorských novin, a její kamarádky.

Představitelka hlavní role Sarah Jessica Parkerová je všechny charakterizuje slovy: "Jsou to ženy, které někdo zklamal, a ony tak přestaly být naivními holčičkami. Nevědí, co vlastně chtějí: jestli zůstat samy, vystřídat všechny muže v okolí nebo se vdát." Tyto problémy tvoří dějovou osu celého seriálu.

"Je zajímavé, že Sex ve městě zaujal i muže a na to, že je to spíš intelektuální záležitost, měl i ve vysílacím čase kolem půlnoci velmi dobrou sledovanost," říká dramaturgyně ČT Helena Křováková. Sex ve městě získal dokonce takovou oblibu, že nedávno vyšel na videokazetách. Česká televize v současné době připravuje do vysílání druhou řadu seriálu, ve Spojených státech se natáčí třetí.

Šťastně vdaná, i když zatím bezdětná Sarah Jessica Parkerová nad některými epizodami vrtí hlavou: "Ty scénáře jsou tak nereálné... Jenže když zajdu za autorem, sdělí mi, že je to historka jeho přítele nebo přítelova přítele."



Bridget

Jednoznačně největší oblibu mezi těmito hrdinkami, k nimž ještě zanedlouho přibudou dvě neprovdané lékařky z nového seriálu Křižovatky medicíny, získala knižní a posléze filmová hrdinka Bridget Jonesová. Zatímco u těch ostatních si mohou divačky říkat - vidíš, je na tom jako já, a to je krásná, štíhlá, úspěšná a bohatá -, s Bridget, původem z Velké Británie, se mohou dokonale ztotožnit. Má totiž velký zadek, celulitidu, hulí jako tovární komín a kocovinu má častěji než sex.

Proto se stala fenoménem a na internetových stránkách běží hra Najdi se v Bridget Jonesové. Helen Fieldingová důrazně odmítá, že ona sama je Bridget, ale jedno s ní má velmi společné - britský humor. Na otázku, proč je na přelomu tisíciletí tolik svobodných lidí, odpovídá: "Je pro to mnoho důvodů a jedním z nich může být to, že když si na sebe žena vydělá sama, je méně náchylná ke kompromisům. Neprovdá se pak za někoho, kdo ji komanduje nebo nudí. Nebo za někoho, kdo jí říká, že má velký zadek."