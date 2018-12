Vévodkyně Meghan se pochlubila bříškem, byla hvězdou modních cen

Těhotná Meghan černé šaty na jedno ramínko a s vysokým rozparkem doplnila zlatými náramky. K outfitu zvolila i zlaté střevíce. Nastávající maminka si hrdě hladila rostoucí bříško. Prvního potomka by měla přivést na svět na jaře.

Vévodkyně ze Sussexu na slavnostním galavečeru podle některých opět porušila královský protokol. Členkám královské rodiny se nedoporučuje výrazné líčení či manikúra. Meghan přitom měla černě nalakované nehty.

Manželka prince Harryho si z některých pravidel moc hlavu nedělá. Ráda nosí například kalhoty i černou barvu na běžné události. Tato barva se ovšem v královské rodině nosí hlavně na smuteční obřady a akce. Černé šaty musí mít členové rodiny také sbalené při zahraničních cestách, pro případ nešťastné události, kdy by například zemřel některý člen rodiny.

V minulosti se to stalo například v roce 1992, kdy zemřel otec princezny Diany během její lyžařské dovolené v Alpách. Na cestu zpátky se Diana i princ Charles oblékli do černé. Královna Alžběta II., když byla ještě princezna, se dozvěděla o smrti otce Jiřího VI. během zahraniční cesty v Africe, kde byla s manželem Philipem. Při návratu do vlasti z letadla vystoupila v černých šatech.



Kromě umělecké šéfky Givenchy byly během večera v londýnské Royal Albert Hall mezi oceněnými například dcera Cindy Crawfordové Kaia Greberová, návrhářka Vivienne Westwoodová, Miuccia Prada a značkou roku se stal Gucci.

