Černá v záloze, žádná selfie a podpisy. Pravidla, která platí pro Meghan

Omezení tělesného kontaktu

Meghan už dříve přiznala, že jako Američanka má ráda tělesný kontakt. Je zvyklá objímat lidi, držet se za ruce, projevovat náklonnost polibkem. Ale v britské královské rodině je to poměrně neobvyklé. Její členové berou své vystupování na veřejnosti profesionálně a jako reprezentaci britské monarchie. Ani princ William a Kate se proto nedrží za ruce.

„Vévoda a vévodkyně jsou na fotografiích téměř vždycky zachyceni během oficiálních akcí. Takže to berou tak, že jsou ‚v práci‘ a nebylo by profesionální se například držet za ruce. Musí si také potřást rukou s velkým počtem lidí, které potkávají, takže by to vlastně nebylo ani praktické. Víme, že se mají rádi, ale na oficiálních akcích to prostě nedávají najevo,“ popsala pro magazín HELLO! královská korespondentka Emily Nashová.