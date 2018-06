Uma Thurmanová zveřejnila video nehody z natáčení Kill Billa

Uma Thurmanová prozradila, že během natáčení snímku Kill Bill z roku 2003 v Mexiku musela řídit auto, které podle ní nebylo v pořádku. Donutil jí prý k tomu režisér Quentin Tarantino. „Jeď šedesátkou, jinak tvoje vlasy nebudou vlát správným směrem a já tě pak donutím natočit to znovu,“ citovala herečka Tarantina.

Po nárazu zůstala Thurmanová nehybně ležet, je vidět, že měla problémy s dýcháním a nakonec ji museli z auta vytáhnout. Herečka skončila v nemocnici, kterou opustila s límcem okolo krku, zraněným kolenem a otřesem mozku.

Quentin Tarantino nyní prohlásil, že nehoda herečky je věc, které lituje nejvíce ve svém životě. Od nehody se jejich vztah hodně narušil a trvalo několik let, než mu opět důvěřovala.

Thurmanová, která o video z natáčení usilovala 15 let, režisérovi poděkovala. Záběry, které zveřejnila na Instagramu, jí poskytl s vědomím, že by mu to mohlo uškodit. „Jsem na něj pyšná, že udělal správnou věc a za jeho odvahu,“ uvedla.

Ze snahy ututlat a zatajit nehodu, odmítání zodpovědnosti za zdravotní potíže a trvalé následky po nárazu herečka viní producenty Lawrence Bendera, E. Bennetta Walshe a také Harveyho Weinsteina, jehož navíc nedávno obvinila z obtěžování (Thurmanová: Harvey Weinstein mě sexuálně napadl opakovaně).