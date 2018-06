Uma Thurmanová: Harvey Weinstein mě sexuálně napadl opakovaně

Thurmanová v deníku The New York Times uvedla, že Weinstein ji nejprve obtěžoval v Paříži a pak v Londýně, kdy ji v hotelovém apartmá povalil, snažil se na ni dostat a obnažit se.

„Tlačil mě ke svému rozkroku. Snažil se po mně plazit. Snažil se přede mnou obnažovat. Dělal spoustu těchto nepříjemností. Jste v u chvíli jako zvíře, které se snaží utéct, jako had. Snažila jsem se, jakkoli to šlo, abych situaci dostala do správných kolejí. Mých kolejí. Ne jeho,“ prohlásila Uma.

Weinsteinovi právníci na slova herečky rychle zareagovali a podle Daily Mail připustili, že se jejich klient dopustil před 25 lety v Londýně nevhodného chování poté, co si v Paříži špatně vyložil hereččiny signály. Fyzický útok však rozhodně popřeli s tím, že Weinsteina slova Thurmanové mrzí, protože se jí tehdy okamžitě omluvil a žil v domnění, že zůstali přáteli.



Thurmanová pro The New York Times také zmínila, že nejen Weinstein ji během kariéry nutil k nepříjemným věcem. Uvedla, že režisér Quentin Tarantino ji při natáčení snímku Kill Bill z roku 2003 donutil k nebezpečnému kousku v autě, během kterého se zranila.



Tarantino údajně herečku přiměl, aby řídila auto, které podle ní nebylo v pořádku. Video z natáčení, o jehož získání Thurmanová usilovala mnoho let, ukazuje, jak s autem naráží do stromu. „Volant jsem měla zatlačený v břiše a mé nohy byly nacpané pode mnou. Byla to šílená bolest a já si říkala: Bože, už nikdy nebudu chodit! Z nemocnice jsem se vrátila s ortopedickým límcem, zraněnými koleny, otřesem mozku a několika pohmožděninami. Chtěla jsem vidět to auto a byla jsem velmi naštvaná. S Quentinem jsme se hrozně pohádali a já ho obviňovala, že se mě pokusil zabít,“ dodala Thurmanová.

Uma Thurmanová na filmovém festivalu v Karlových Varech (červen 2017):

