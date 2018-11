Soud rozhoduje, zda půjde Řepka za pornoútok na půl roku do vězení

Původní verdikt si před třemi měsíci u Městského soudu v Brně vyslechl pouze Tomáš Řepka. Kateřina Kristelová se hlavního líčení neúčastnila, pokaždé se omluvila. Její přítomnost se nečekala ani ve čtvrtek u odvolacího zasedání.

Řepka se proti uloženým šesti měsícům vězení odvolal v srpnu přímo v jednací síni. Opravným prostředkem okamžitě napadl i peněžitý trest, který dostala jeho družka. Státního zástupce Jana Petráska postup obžalované dvojice překvapil.



„Pokud si to dobře vybavuji, tak v této kauze došlo k něčemu zcela ojedinělému. Tomáš Řepka podal jedno odvolání jako obžalovaný za sebe a druhé jako druh obžalované Kateřiny Kristelové za Kateřinu Kristelovou. Tedy jinými slovy – sama Kristelová se vůbec neodvolala. Což je opravdu zcela unikátní záležitost, se kterou jsem se dosud nesetkal a myslím, že ani většina mých kolegů,“ sdělil iDNES.cz Petrásek.

Řepkův nepodmíněný trest považuje žalobce za dostatečný. Odvolání však podal v neprospěch Kristelové. Její peněžitá sankce „v ceně jedné dovolené“ je podle něj nepřiměřeně mírná.

Zavolej, mám to ráda

Řepka s Kristelovou skončili před soudem kvůli eskortnímu inzerátu a dvěma pornoprofilům založeným na jméno Řepkovy exmanželky Vlaďky Erbové.

Část zveřejněného inzerátu s fotografiemi Vlaďky Erbové

Jako první se loni v září objevil na webu sex.cz inzerát nazvaný „Vlaďka privat Brno“ s textem: „Vlaďka je právě na telefonu, můžete jí zavolat a domluvit si schůzku... Jsem atraktivní eskort s chutí podnikat cokoliv... Nebojte se mě kontaktovat, mám to prostě ráda.“



U inzerátu byly přiloženy fotografie, na kterých mohla veřejnost poznat modelku Vlaďku Erbovou. Patřilo jí i zveřejněné telefonní číslo.

Poté se na pornografickém webu amateri.cz objevily dva falešné profilové účty s názvy „Romka007“ a „Cikanecka007“. I jejich prostřednictvím se někdo vydával za Erbovou a chatoval se zájemci o sex. Když modelka zjistila, co se stalo a proč její telefon zahltily oplzlé zprávy, tak se podle svých slov sesypala. Případem se následně začala zabývat policie.

„Ve chvíli, kdy se ukázalo, kdo za tím stojí, jsem se zhroutila. Nebyla jsem schopná každodenního režimu, nemohla jsem spát. Vyhledala jsem psychiatry, na terapii chodím dodnes,“ řekla u soudu se slzami v očích Erbová.



Tma před očima

„Omlouvám se paní Erbové. Ale kdybych se nejmenoval Řepka, tak tady nestojíme,“ reagoval její obžalovaný exmanžel. Přiznal se pouze k prvnímu útoku – založení eskortního inzerátu.



„Ty vztahy (s exmanželkou) nejsou dobré, jsou vypjaté, nemůžu vidět kluka. Tudíž ta situace už vygradovala v to, že jsem měl nesmyslně zkrat a udělal jsem tuhletu věc, které samozřejmě strašně moc lituji. Byla to klukovina, hloupost,“ prohlásil před soudem Řepka.



Kamera v bance přitom zaznamenala, že za eskortní inzerci přišla zaplatit obžalovaná dvojice společně. Kristelová z mobilního telefonu diktovala údaje potřebné k platbě, Řepka „pornoinzerát“ uhradil.



„Proč tam s vámi byla paní Kristelová?,“ zajímalo soudkyni Hanu Bartoňovou. „Jela do práce na Barrandov, a protože nemám řidičský průkaz, tak jsem ji požádal, jestli by mě mohla svézt do nejbližší banky. Vůbec nevěděla, co mám platit. Nadiktoval jsem jí číslo účtu, které jsem si předtím napsal na papírek. Řekl jsem jí, že to je překvapení, že platím zálohu na hory. Aby se ten proces urychlil, tak si číslo účtu napsala do mobilu,“ vysvětloval Řepka.

„Ta peněženka, kterou držíte v ruce, je čí?“, ptala se dál soudkyně. „Ta je moje,“ hlesl nejistě obžalovaný. „To je vaše peněženka? – „Ano,“ trval na svém Řepka. „Nebo... ta je Kačky,“ změnil názor poté, co se na záznam podíval důkladněji. „Chybělo mi dvacet korun,“ vysvětlil.

„Jako kontaktní e-mail byl uveden arabela3535@seznam.cz. Ten jste také založil vy?,“ pokračovala v dotazech soudkyně. „Samozřejmě,“ odpověděl jí fotbalista. „Založil jste ho konkrétně pro tuto příležitost?“ – „V tomhle mi pomohl můj kamarád, poradil mi, jak se má inzerát založit.“ – „Proč vám pomáhal?“ – „Nevěděl jsem, jak na to. Neřekl jsem mu pravý důvod. Heslo jsem si zvolil sám, ale zapomněl jsem ho. Nebylo to pro mě důležité,“ uvedl Řepka.



„Můžete říct, kdo byl ten kamarád,“ zajímalo zmocněnkyni poškozené Vlaďky Erbové. „Ne, určitě ne,“ odmítl obžalovaný.

Stejný e-mail použil pachatel při druhém útoku, když 22. září 2017 zakládal profil „Romka 007“ na pornografickém webu. Jak je to možné, nedokázal Řepka vysvětlit. Popřel však, že by on i Kristelová měli s tímto účtem cokoliv společného.



Třetí útočný profil na Erbovou nazvaný „Cikanecka007“ byl podle zjištění policie založen 29. září 2017 v lucemburském hotelu Légère v době, kdy tam pobývala na poznávacím zájezdu fotbalová Amfora, a to včetně Řepky a Kristelové.



„Bylo nás tam asi šedesát, sedmdesát. Večer jsme s klukama popíjeli, bavili jsme se o všem. Mezi tím padlo, že jsem udělal tohle (založil fiktivní eskortní inzerát), tak je otázka, jestli to někdo schválně nepoužil proti mně, neudělal to, nechtěl se mi pomstít, opravdu netuším,“ hájil se Řepka. „Paní Kristelová byla mimo hotel, měla s ženskýma, třeba s paní Bohdalovou, úplně jinou akci,“ zdůraznil bývalý fotbalista.

Výsměch a arogance

„Přemýšlel jste nad tím, jaký dopad může mít vaše jednání na osobní a profesní život paní Řepkové Bahenské?“ zjišťovala soudkyně Bartoňová. „Když jste v afektu a máte tmu před očima, tak nepřemýšlíte nad následky. Nedomyslel jsem to,“ hájil se Řepka.

Soudkyně ho uznala vinným ze všech tří pornoútoků. Trestnou činnost spáchal Řepka v době, kdy byl v podmínce. Protože se u něj neosvědčily ani alternativní tresty (z dříve uložených 160 hodin obecně prospěšných prací za neplacení výživného na syna měl v době vynesení rozsudku odpracovaných jen 28,5 hodiny, neboť byl na zahraniční dovolené – pozn. red.), potrestala ho šesti měsíci vězení.

Kristelové je podle soudu možné díky kamerovému záznamu z banky prokázat účast pouze na prvním útoku – eskortním inzerátu. Bartoňová jí proto uložila zmíněnou finanční sankci.



Soudkyni neunikl také pohrdavý způsob, jakým Řepka a Kristelová komentovali svoje stíhání na internetu. „Obžalovaný se navíc stejně jako obžalovaná opakovaně posměšně a arogantně vyjadřoval na sociálních sítích k probíhajícímu trestnímu řízení, což je s podivem u muže ve věku 44 let a ženy, které bude brzy 39 let,“ dodala káravě.

Pro Řepku soudní peripetie nekončí. Aktuálně je obžalován ještě ze zpronevěry. V prosinci 2016 podle spisu prodal za milion korun auto, které mu nepatřilo. Pokud bude uznán vinným i v této věci, soud ho může potrestat odnětím svobody na dva až osm let.