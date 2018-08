Řepka dostal za pornoútok na Erbovou půl roku vězení, Kristelová pokutu

Tomáš Řepka podle soudu třemi inzeráty porušil cizí práva a dostal trest šest měsíců nepodmíněně. Kateřina Kristelová byla uznána vinnou za první inzerát a musí zaplatit pokutu 50 tisíc korun. V případě, že nezaplatí, čeká ji vězení čtyři měsíce. Rozsudek není pravomocný, obhájce Řepky a Kristelové se v jednací síni proti verdiktu odvolal.

K hlavnímu líčení do justičního areálu v centru Brna dorazil ve čtvrtek dopoledne opět jen Tomáš Řepka, spoluobžalovaná Kateřina Kristelová stejně jako v červenci chyběla. Znovu písemně požádala, aby soud jednal v její nepřítomnosti.

V rámci dokazování vyslechla soudkyně Hana Bartoňová Řepkovu bývalou ženu Vlaďku. Ta se stala terčem útoku, který podle obžaloby zosnovali loni na podzim právě Řepka a Kristelová.



Erbová svůj výslech před soudem proplakala. „Ve chvíli, kdy se ukázalo, kdo za tím stojí, jsem se zhroutila. Nebyla jsem schopná každodenního režimu, nemohla jsem spát. Vyhledala jsem psychiatry, na terapii chodím dodnes,“ řekla soudkyni se slzami v očích Erbová.

„Je mi to líto, byla to klukovina. Omlouvám se paní Erbové. Ale kdybych se nejmenoval Řepka, tak tady nestojíme,“ reagoval vzápětí její obžalovaný exmanžel.



Loni v září měl za pomoci Kristelové založit na webu sex.cz falešný eskortní inzerát s fotkami Erbové (provdané Řepkové Bahenské) a jejím telefonním číslem. Později podle názoru soudu už sám vytvořil na pornografické stránce amateri.cz dva fiktivní profilové účty s názvy „Romka007“ a „Cikanecka007“, kde se opět vydával za nic netušící modelku (podrobněji píšeme o útoku tady).

Můžu jen za inzerát, tvrdí obžalovaný

Řepka se v červenci u soudu přiznal pouze k eskortnímu inzerátu, vinu vzal na sebe. „Ty vztahy (s exmanželkou) nejsou dobré, jsou vypjaté, nemůžu vidět kluka. Tudíž ta situace už vygradovala v to, že jsem měl nesmyslně zkrat a udělal jsem tuhletu věc, které samozřejmě strašně moc lituji. Byla to klukovina, hloupost,“ prohlásil před soudem Řepka.



Kamera v bance přitom zaznamenala, že za eskortní inzerci přišla zaplatit obžalovaná dvojice společně. Kristelová z mobilního telefonu diktovala údaje potřebné k platbě, Řepka objednanou službu uhradil.



„Proč tam s vámi byla paní Kristelová byla?,“ zajímalo soudkyni. „Jela do práce na Barrandov a protože nemám řidičský průkaz, tak jsem ji požádal, jestli by mě mohla svézt do nejbližší banky. Vůbec nevěděla, co mám platit. Nadiktoval jsem jí číslo účtu, které jsem si předtím napsal na papírek. Řekl jsem jí, že to je překvapení, že platím zálohu na hory. Aby se ten proces urychlil, tak si číslo účtu napsala do mobilu,“ vysvětloval Řepka.

„Ta peněženka, kterou držíte v ruce, je čí?“, ptala se dál soudkyně. „Ta je moje,“ hlesl nejistě obžalovaný. „To je vaše peněženka? – „Ano,“ trval na svém Řepka. „Nebo... ta je Kačky,“ změnil názor poté, co se na záznam podíval důkladněji. „Chybělo mi dvacet korun,“ vysvětlil.



„Jako kontaktní e-mail byl uveden arabela3535@seznam.cz. Ten jste také založil vy?,“ pokračovala soudkyně. „Samozřejmě,“ odpověděl jí fotbalista. „Založil jste ho konkrétně pro tuto příležitost?“ – „V tomhle mi pomohl můj kamarád, poradil mi, jak se má inzerát založit.“ – „Proč vám pomáhal?“ – „Nevěděl jsem, jak na to. Neřekl jsem mu pravý důvod. Heslo jsem si zvolil sám, ale zapomněl jsem ho. Nebylo to pro mě důležité,“ uvedl Řepka.



„Můžete říct, kdo byl ten kamarád,“ zajímalo zmocněnkyni poškozené Vlaďky Řepkové Bahenské. „Ne, určitě ne,“ odmítl obžalovaný.

Možná se mi chtěl pomstít někdo z Amfory

Stejný e-mail použil pachatel při zakládání profilu „Romka 007“ na pornografickém webu. Jak je to možné, nedokázal Řepka vysvětlit. Popřel však, že by on i Kristelová měli s tímto účtem cokoliv společného.



Další útočný profil na Řepkovou Bahenskou nazvaný „Cikanecka007“ byl podle zjištění policie založen v lucemburském hotelu v době, kdy tam pobývala na poznávacím zájezdu fotbalová Amfora, a to včetně Řepky a Kristelové.



„Bylo nás tam asi šedesát, sedmdesát. Večer jsme s klukama popíjeli, bavili jsme se o všem. Mezi tím padlo, že jsem udělal tohle (založil fiktivní eskortní inzerát), tak je otázka, jestli to někdo schválně nepoužil proti mně, neudělal to, nechtěl se mi pomstít, opravdu netuším,“ hájil se Řepka. „Paní Kristelová byla mimo hotel, měla s ženskýma, třeba s paní Bohdalovou, úplně jinou akci,“ zdůraznil bývalý fotbalista.



„Přemýšlel jste nad tím, jaký dopad může mít vaše jednání na osobní a profesní život paní Řepkové Bahenské?“ zajímalo soudkyni. „Když jste v afektu a máte tmu před očima, tak nepřemýšlíte nad následky. Nedomyslel jsem to,“ odpověděl Řepka.

Za rok poslal na dítě jen tři tisíce

Řepka není u trestního soudu žádným nováčkem. V říjnu 2015 ho soudkyně Obvodního soudu Praha-západ potrestala tříměsíční podmínkou a osmnáctiměsíčním zákazem řízení za to, že řídil pod vlivem alkoholu. Policisté ho zastavili v obci Černošice a Řepka při kontrole nadýchal 1,39 promile.

O čtyři měsíce později chytila hlídka fotbalistu ve stejné vesnici znovu. Byl zase opilý, přístroj mu tentokrát naměřil 0,69 promile alkoholu v dechu. V únoru 2016 za to dostal u soudu další podmínku – tentokrát šest měsíců vězení s odkladem na zkušební dobu dva roky, zákaz řízení na rok a peněžitý trest ve výši 90 tisíc korun.

Letos v květnu potvrdil Krajský soud v Brně Řepkovi 180 hodin obecně prospěšných prací za přečin zanedbání povinné výživy. Na syna má platit 15 tisíc korun měsíčně, ale od rozvodu v srpnu 2016 do listopadu 2017 podle zjištění soudu uhradil jen tři tisíce korun. Dlužnou částku proto musí bývalé manželce doplatit. Kvůli neplacení na syna mu úřady zadržely řidičský průkaz.



Z rozsudku, který se týká neuhrazeného výživného, také vyplývá, že Řepka má deset exekucí na celkovou částku 3,6 milionu korun.

