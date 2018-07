Pro Meghan by bylo jednodušší, kdybych zemřel, říká Thomas Markle

Bývalá kalifornská herečka, která se v květnu sňatkem s princem Harrym stala vévodkyní ze Sussexu, je v současnosti nešťastnější ve chvílích, kdy zcela zapomene, že její otec existuje.



„Harry a Meghan jsou frustrovaní, že Thomas Markle neustále rozmlouvá s bulvárem a nechává si za ty rozhovory platit,“ přiznala kamarádka vévodkyně ze Sussexu v rozhovoru pro Entertainment Tonight.



Thomas Markle se bez přestání naváží do královské rodiny a tvrdí, že jeho dcera je v ní nešťastná, vyděšená a je na ni vyvíjen přílišný tlak.

„Má dcera mě ignoruje od chvíle, kdy si vzala Harryho. Nenechají mě s ní mluvit a nebudu asi moci navštívit ani vnoučata. Bylo by snad lepší, kdybych zemřel,“ míní bývalý hollywoodský osvětlovač žijící v Mexiku. S dcerou prý není v žádném kontaktu již více než dva a půl měsíce.



Údajně měl na ni soukromé číslo, ale poté, co si dovolil říci několik kritických slov o královské rodině, byl telefon odpojen. Čtvrtého srpna oslaví Meghan sedmatřicáté narozeniny a její otec jí chtěl alespoň poslat přání. Pokud bude ale mít adresu Kensingtonského paláce, mezi tisíci ostatních se podle něj ztratí.

„Přemýšlel jsem i o tom, poslat dopis přes Priority Mail Express, ale Palác by psaní nejspíš tři dny máčel ve vodě, aby se ujistili, že nevybuchne. Mohl bych zemřít i zítra. Muži v mé rodině se jen zřídka dožívají osmdesátky. Pro Meghan by bylo jednodušší, kdybych zemřel. Všichni by s ní soucítili. Moje dcera by beze mě ale nebyla nic. To já jsem z ní stvořil vévodkyni, kterou dnes je,“ řekl Markle pro list The Sun.

Zhrzený otec také odmítá obvinění z toho, že si infarkt a následnou operaci vymyslel, aby se nemusel osobně účastnit svatby své dcery s princem Harrym. „Je nechutné, že si někdo myslí, že jsem předstíral, že mám infarkt a musel jsem do nemocnice. Snažím se. Přestal jsem dokonce po padesáti letech kouřit a zhubl jsem 18 kilo,“ rozčiluje se Markle.



Oficiální mluvčí Meghan a britské královské rodiny se k případu Thomase Markla odmítá jakkoli vyjadřovat.