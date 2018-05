Otec Meghan řekl, že musí na operaci a na svatbu dcery nedorazí

12:04 , aktualizováno 12:04

Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. A pak zase ne. Tak to vypadá s rozhodováním otce herečky Meghan Markle (36) Thomase Marklea (73), jestli má jít na královskou svatbu dcery. Podle posledních zpráv zřejmě nedorazí, protože ho čeká operace srdce.