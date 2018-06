Streepová čelí další kampani, že o Weinsteinově chování věděla

Streepová už dříve prohlásila, že o producentově sexuálním chování neměla tušení. Sabo, který zastává konzervativní politické postoje, v rozhovoru s britským listem The Guardian připustil, že plakáty jsou především odvetou ze kritický postoj Streepové k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.



Na plakátech je usmívající se Streepová vedle smějícího se Weinsteina, přes oči herečky je pak nápis „Věděla“.

Streepová na začátku října, když se zprávy o Weinsteinově přístupu k ženám dostaly na veřejnost, prohlásila, že je z těchto zpráv zděšená.



„Nebojácné ženy, které promluvily, aby zneužívání odhalily, jsou našimi hrdinkami,“ řekla Streepová. Chování producenta, s jehož společností natočila několik filmů, pak označila za neomluvitelné.

„Opovrhuji tvým pokrytectvím“

Streepová společně s dalšími herečkami chce podle DPA na protest proti sexuálním útokům ve filmovém průmyslu přijít na lednové udělování cen Zlatý glóbus oděná do černých šatů.

Za to ji na Twitteru kritizovala herečka Rose McGowanová, která tvrdí, že ji Weinstein znásilnil.

„Problémem je tvoje mlčení,“ napsala McGowanová. „Opovrhuji tvým pokrytectvím,“ dodala s tím, že Streepová by se měla obléknout spíše do značky Marchesa, za kterou stojí Weinsteinova manželka Georgina Chapmanová.

Proti tomu se Streepová ohradila a opakovaně prohlásila, že nic záměrně nezamlčovala a že o Weinsteinově chování neměla ani tušení.

„Možná Weinsteina zásobovala čerstvým masem“

Tím, zda Streepová o producentově přístupu k ženám věděla a mlčela, Sabo zcela přesvědčený není. „Nevím to stoprocentně. Řekl bych ale, že kdokoli ve filmové branži o tom musel mít velmi dobrou představu. Myslím, že to věděla. Možná dokonce Weinsteina zásobovala čerstvým masem,“ řekl listu The Guardian.



Sabo, který o sobě řekl, že je mu 49 let a že v minulosti sloužil u námořní pěchoty, se považuje za pravicovou verzi proslulého streetartového umělce Banksyho. Republikány pak označuje za nové punkery dnešní doby.

Weinsteina ze sexuálních útoků obvinily už desítky žen a jeho kauza odstartovala vlnu dalších obvinění, která mířila do řad politiků, novinářů a manažerů. Mezi ženami, které o producentově nevybíravém chování promluvily, jsou i hvězdy jako Salma Hayeková, Gwyneth Paltrowová nebo Angelina Jolie.