O ničem jsem nevěděla, komentuje Streepová kauzu chlípného producenta

„Zabolelo to, když o víkendu v hlavních titulcích na mou osobu zaútočila Rose McGowanová. Ale chtěla bych jí oznámit, že jsem nevěděla o Weinsteinových zločinech. Nevěděla jsem o tom v devadesátých letech, kdy ji napadl, ani během následujících desetiletí, kdy došlo k obtěžování dalších žen,“ stojí v prohlášení Meryl Streepové.

„Nebyla jsem úmyslně ticho. Nevěděla jsem to. Nechci v tichosti schvalovat znásilnění. Nevěděla jsem to. Nelíbí se mi, že mladé ženy byly obtěžovány. Nevěděla jsem, že se to děje.“

Podle Rose McGowanové jsou známé herečky, jako třeba Meryl Streepová, pokrytecké. S chlípným producentem vesele spolupracovaly, i když věděly, co je zač. McGowanové se také nelíbí nápad, že některé kolegyně se na protest proti obtěžování chtějí na Zlaté glóby obléknout do černé. Navrhla jim, ať si rovnou vezmou šaty značky Marchesa, kterou založila Weinsteinova manželka, která se s producentem rozvádí. McGowanová později své tweety smazala.

Streepová ve svém prohlášení dále uvedla, že ani neví, kde Weinstein žije a nestýkala se s ním. Nikdy ji ani nezval do hotelu na pokoj. Podle ní ne každá herečka nebo režisérka, jejichž filmy Weinstein distribuoval, musela vědět, že sexuálně zneužívá ženy.

„Potřeboval mě mnohem víc, než jsem ho potřebovala já, a zajistil, abych o tom nevěděla. Údajně si najal agenty z Mosadu, aby tyto informace nebyly zveřejněné,“ prohlásila oscarová herečka s tím, že soucítí se všemi jeho oběťmi.

Weinstein a jeho společnost produkovala filmy Blízko od sebe (2013) nebo Železná lady (2011) se Streepovou v hlavní roli. Herečka za ztvárnění bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové v roce 2012 získala Oscara.