Jsme jehovisté, dcera nebude slavit narozeniny, říká Serena Williamsová

Svědkové Jehovovi neslaví žádnou příležitost, která je na počest někoho jiného než Jehovy. Dcera Williamsové Alexis Olympia Ohanianová, které bude v tomto týdnu jeden rok, má proto smůlu. Serena Williamsová na sobotní tiskové konferenci prozradila, že se žádná narozeninová oslava konat nebude.



„Olympia narozeniny neslaví. Jsme svědkové Jehovovi. Takové věci neděláme,“ řekla tenistka. Aby se děti svědků Jehovových necítily ochuzeny o dárky k narozeninám, někteří stoupenci této víry se rozhodli pro spontánní dávání maličkostí v průběhu roku.

Serena a její sestra Venus (38) byly k víře vychovávány odmalička. Jejich nevlastní sestra Isha Price (43), dcera jejich matky z prvního manželství, vyprávěla kdysi pro deník The New York Times, jaké to je chodit od domu k domu a přesvědčovat lidi, aby konvertovali k jejich náboženství, a nechat se občas vyhodit ze dveří.

Otec Venus a Sereny Richard Williams (76) se za to, že je jehovistou také nestydí. Na Wimbledonu měl kdysi dokonce tričko s nápisem Jehova My God. Jeho dcery věří, že za jejich úspěchy na tenisových kurtech může částečně i Jehova. „Věříme v Boha a Bibli. Bez něj bychom nikdo nebyli tam, kde jsme. Děkuji mu za vše dobré v mém životě,“ řekla Williamsová.

Serena Williamsová má roční dceru Olympii s miliardářem Alexisem Ohanianem (35), spoluzakladatelem jednoho z nejnavštěvovanějších světových webů s názvem Reddit. Vzali se v listopadu 2017 během extravagantního obřadu v New Orleans. Jedenáct týdnů předtím se jim narodila dcera Alexis Olympia. Manžel Williamsové není věřící.