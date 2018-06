Serena Williamsová se zasnoubila. Jejím vyvoleným je miliardář Ohanian

Tenistka se šťastnou novinkou pochlubila právě na sociální síti Reddit, kde si zřídila profil. „Přišla jsem domů. Trochu pozdě. Někdo mi sbalil tašku. A odvoz čekal. Cíl: Řím,“ napsala Williamsová ve svém příspěvku.

Prozradila, že se se svým milým poprvé potkala právě v italské metropoli. Ve stejné restauraci a u stejného stolu, kde měli kdysi rande, ji miliardář požádal o ruku. „Řekla jsem ano,“ dodala tenistka.

Jak dlouho spolu dvojice chodí, není jasné. Svůj vztah se jim podařilo udržet v tajnosti. Ohanian sdílel příspěvek na Facebooku a jednoduše k němu dopsal: „Řekla ano.“

Williamsová si v minulosti postěžovala, že to nemá s muži lehké. Chodila s rapperem Drakem a předtím s jeho kolegou Commonem. Po bolestivých rozchodech ale radši zůstala delší dobu sama. Loni přiznala, že má při seznamování velkou trému.



„Jsem opravdu plachá. Nemluvím s kluky. Kamarádit s nimi? To ano. Ale pokud by mělo jít o něco vážnějšího? Ne. Jsem nervózní, že řeknu něco špatného a pak se začnu smát,“ svěřila se Williamsová magazínu Vogue. A přiznala, že by ráda jednou měla rodinu, ale zatím to není její prioritou.

Reddit Otevřená internetová sociální síť je založená na principu předkládání obsahu uživateli a jeho následného hodnocení pomocí hlasování. Název serveru je anglickou slovní hříčkou ze slovního spojení “I read it” (četl jsem to). Reddit má celosvětovou komunitu čítající každý měsíc více než 540 milionů jedinečných uživatelů z více než dvou set zemí. Reddit založili v roce 2005 v Massachusetts dva američtí univerzitní studenti Steve Huffman a Alexis Ohanian. V roce 2006 přešel pod vydavatelskou společnost Condé Nast a přesunul své sídlo do San Franciska. Od té doby zaznamenal Reddit výrazný růst v počtu uživatelů, byly přidány nové funkce a možnosti. Zdroj: Wikipedie

Serena byla jednou z modelek pro kalendář Pirelli 2016: