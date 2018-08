Saša Rašilov se podruhé oženil. Vzal si herečku Lídu Němečkovou

Svatba se konala v pravé poledne na Valašsku, odkud Němečková pochází. Ženichovi šel za svědka jeho bratr, herec Václav Rašilov a nevěstě herečka Jana Pidrmanová. Herci se brali v kostele a jejich první slova prý zněla „Jsme svoji a je to skvělé“, informoval primácký Top Star.

Rašilov zvolil ve svatební den světle šedý oblek. Jeho nevěsta si pak sama navrhla velice originální šaty tříčtvrteční délky a áčkového střihu, které doplnila balerínkami.

V rozhovoru pro týdeník 5plus2 herec prozradil, jak velký rozdíl vnímá v tom, když vychovával dvě své dnes už dospělé dcery a tím, co zažívá dnes.

„Já bych své starší dcery rád vychovával ještě dneska. To by chtěl asi každý rodič. Na druhou stranu je mi jasné, že tato doba už minula. Ještě si dobře pamatuju, jak rodičovské rady mohou mladého člověka zdržovat a bránit mu v rozletu, protože sám ví vše nejlíp. Nicméně teď je to úžasné a užívám si rodičovství nikoli víc, ale zase trochu jinak než před lety. To ale neznamená, že bych svou dceru rozmazloval. Nad tímhle už mám také určitý nadhled,“ řekl Rašilov.



Loni 20. července se herci narodila třetí dcera Marie. Rašilov byl i u porodu. „Hodně jsem změnil priority života. Odstěhovali jsme se z města, protože chci být víc v přírodě, koukat na nebe a mít kolem sebe zeleň. To se mi ve městě nedostávalo,” svěřil se tehdy herec v rozhovoru pro iDNES.cz.