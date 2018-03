„Bude to holčička. Potřebovala jsem vědět, ke komu mluvím, takže hned jak to bylo jasné, tak jsme si to nechali říct,“ řekla Strachová na Impulsu.

Mistryně světa ve slalomu z roku 2007 prozradila, že miminko přijde na svět už za několik týdnů. Strachová loni v březnu oznámila skončení sportovní kariéry. Rozhodnutí nelituje a celý rok si užívala.



„Byl to úžasný rok plný nových dobrodružství. Všechno posiluje fakt, že čekáme miminko,“ prohlásila s tím, že neví, jak dlouho bude na mateřské.

Strachová loni potvrdila, že s manželem Antonínem, kterého si vzala v roce 2013, čekají přírůstek do rodiny. „Máme zaděláno na miminko a uvidíme. Užívám si to, co to jen jde. U dětí se nedá nic naplánovat. Budu ráda, když všechno půjde a narodí se nám zdravé miminko. Těhotenství je samo o sobě zázrak, jak ve vás roste nový život, je jedno velké požehnání,“ uvedla v listopadu pro iDNES.cz.