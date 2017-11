Královna českého lyžování Šárka Strachová je těhotná. Užívám si to, říká

„Máme zaděláno na miminko a uvidíme. Užívám si to, co to jen jde. U dětí se nedá nic naplánovat. Budu ráda, když všechno půjde a narodí se nám zdravé miminko. Těhotenství je samo o sobě zázrak, jak ve vás roste nový život, je jedno velké požehnání,“ rozplývá se nastávající maminka.

Jak sama říká, potkává ji spousta nových věcí. Uzavřela se jedna kapitola jejího života a otevřela se nová.

„Očekávání narození dítěte je velký zázrak a požehnání. Těším se na všechno, co mě čeká, je to pro mě nové,“ dodává s tím, že porod má plánovaný na jaro. „Končím čtvrtý měsíc, už je to na mně vidět. Netajím se tím, těhotenství si spíš užívám.“

Konec své bohaté kariéry lyžařka oznámila na konci minulé sezony po závodě v Aspenu, kde poprvé vyhrála závod Světového poháru.

„Vždy jsem byla stoprocentní profesionál a snažila se dávat lyžování vše. Jenže v posledních letech čím dál víc bojuji s tím, aby zůstávalo mou prioritou. Už to nechci rvát silou vůle. Cítím, že bych neodváděla svoji práci naplno. Proto nastal správný okamžik rozloučit se,“ řekla (Příběh pro Hollywood. Jak závodila, žila a loučila se Šárka Strachová).

Šárka Strachová, rozená Záhrobská, se před čtyřmi lety vdala za svého dlouholetého přítele Antonína a po svatbě si vzala jeho příjmení.