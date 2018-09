Zajdu na botox a natočím další díl upířího Stmívání, žertuje Pattinson

„Strávil jsem posledních několik let spoustu času hydratováním pleti. Natáčení dalšího Stmívání může klidně začít,“ vtipkuje představitel filmového upíra Edwarda Robert Pattinson v aktuálním rozhovoru pro magazín Variety.

„Vím, že si spousta lidí teď řekne, že si dělám legraci, ale vážně jsme o pokračování uvažovali. Zrovna nedávno jsme se o tom bavili s mým agentem. Zajdu na botox a jsem připraven okamžitě znovu si zahrát sedmnáctiletého mladíka,“ odpověděl Pattinson na dotaz ohledně možnosti natočení dalšího pokračování upíří romance Stmívání.



Od premiéry posledního dílu mezi teenagery velice úspěšné ságy uplynulo již šest let, ale Pattinsonovi připadá, jako by dotočili včera. Všechny hvězdy upířích filmů se od dob natáčení společně postupně sešly. Robert Pattinson byl několikrát během tohoto roku viděn se svou bývalou láskou, Kristen Stewartovou (28), filmovou představitelkou jeho věčné lásky Belly Swanové. „Upírky“ Ashley Greenová (31) a Nikki Reedová (30) zase loni společně vyrazily na hollywoodskou party Elle Woman.

„Když se dívám na všechny ty fotky z natáčení a z filmu, je to, jako bych procházela školní ročenku,“ řekla kdysi Stewartová. „Stmívání se natáčelo hned poté, co jsem dokončila střední, takže to celé období mám se školou spojené. Jakmile vidím nějakou fotku z té doby, všechno se mi vybaví. Jako by to bylo včera,“ cítí to stejně jako Pattinson jeho bývalá partnerka. S tou se herec rozešel ve chvíli, kdy se provalilo, že ho Stewartová podvádí s ženatým režisérem Rupertem Sandresem (47).

Hlavní postavy Stmívání Edward Cullen a Bella Swanová se svého času staly ikonami a modlami popkultury. Celý příběh byl pak inspirací pro mnoho nových filmů a knížek na téma upíři, vlci a nesmrtelná láska. Pattinson i Stewartová měli po závěrečném dílu Stmívání strach, aby navždy neskončili ve škatulce teenagerských idolů. Snažili se proto věnovat velice odlišným rolím, převážně v nezávislých filmech.



Pattinson letos na filmovém festivalu v Karlových Varech představil futuristický western Tulák (The Rover). Převzal zde také Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary udělovanou výrazným osobnostem světového filmu.