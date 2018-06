Bylo to chvilkové selhání, říká Sanders o románku se Stewartovou

„Člověk nikdy neví, co ho v životě čeká. Za každým rohem je něco neočekávaného, to je prostě život. Musíte si zamést před vlastním prahem a snažit se co nejlépe pokračovat dál,“ řekl Sanders pro britský list Metro. „Každý dělá chyby. Já trochu víc než ostatní, ale asi bych neměl tak vzrušující život, kdybych je nedělal. Kdybyste odepsali člověka kvůli chvilkovému selhání, nikdo by umění nedělal.“

Stewartová a Sanders v roce 2012 spolu natáčeli pohádku Sněhurka a lovec a jejich pracovní poměr přerostl do mileneckého vztahu. Když se vše provalilo, herečka i režisér se veřejně omluvili svým blízkým a zdůrazňovali, že chtějí hlavně udržet své stávající vztahy.

Přítel Stewartové Robert Pattinson (30) to ale neunesl a herečku opustil. Za čas se k sobě vrátili, ale pak se definitivně rozešli. Stewartová později přiznala, že se jí líbí i ženy a momentálně randí s modelkou Stellou Maxwellovou (26).

Sandersova manželka Liberty Rossová (38), s níž má režisér dvě děti, po nevěře požádala o rozvod. Vysoudila miliony a pak se provdala za miliardáře, hudebního producenta Jimmyho Iovina (64). Vzali se loni na Valentýna (psali jsme zde).