Kvůli rakovině syna jsem prožíval peklo, říká Michael Bublé

„Prošel jsem si peklem,“ svěřil se Bublé deníku Herald Sun. „Nedokážu o tom všem do detailů mluvit ani se svými nejlepšími přáteli. Tak moc to bolí. Je to můj kluk, můj superhrdina. Peklo vlastně vypadá v porovnání s tím, čím jsme si prošli, jako pohodové místo pro dovolenou,“ říká zpěvák.



Intenzivní léčba skončila loni na jaře a Michael Bublé v jejím průběhu pochyboval o svém návratu na pódia. „Upřímně řečeno jsem si byl jistý, že už se k muzice nikdy nevrátím. Rodina je to jediné, na čem v životě opravdu záleží a zdraví mých dětí je pro mě na prvním místě,“ pokračuje.

„Když jsem seděl v nemocnici u postele svého syna, říkal jsem si „Jak jsem mohl ještě nedávno řešit takové hlouposti, jako jsou prodeje mojí desky, nebo co o mně napsal bulvár?“ Ujasnil jsem si hodně rychle priority,“ dodává Bublé.

Nemoc se chlapci nakonec podařilo přemoci a nyní je ve fázi zotavování. K této velké radosti slavný hudebník jásá také nad tím, že jeho manželka, argentinská modelka a herečka Luisana Lopilatová (31), je potřetí těhotná. K Noahovi a dvouletému Eliasovi přibude do rodiny holčička.