Michael Bublé si odvezl malého syna po chemoterapii na svátky domů

Noah má za sebou první cyklus chemoterapie a na konci prosince hned po svátcích ho čeká operace. Zatím na léčbu reaguje dobře. Vánoce bude s otcem Michaelem, matkou Luisanou (29) a mladším bratrem Eliasem, kterému je necelý rok, trávit v Los Angeles.

Rodina většinou trávila svátky ve Vancouveru, odkud zpěvák pochází, ale letos zvolili Los Angeles. Tam za nimi z Argentiny přiletí strejda Dario a děda Eduardo, bratr a otec matky Luisany. Babička Beatriz, hereččina matka, žije v Los Angeles už několik týdnů, aby rodině pomáhala v těžkém čase.

„Noah úspěšně dokončil první kolo léčby. To je bezpochyby nejlepší dárek pro jeho rodiče a příbuzné, kteří jim pomáhají od první chvíle, co se o diagnóze dozvěděli. Na oslavu příznivé zprávy přiletí do Spojených států rodiny obou manželů a stráví Vánoce s Noahem a prožijí tak nejvýjimečnější svátky, jaké kdy spolu strávili,“ píší argentinská média.

Kanadský zpěvák, jehož často označují za nového Sinatru, a argentinská herečka se vzali v březnu 2011. Brali se nadvakrát. Nejprve měli církevní obřad v Argentině, poté uzavřeli i civilní sňatek v Kanadě. V srpnu 2013 se jim narodil první syn Noah a letos v lednu přišel na svět druhý syn Elias.