Princ Harry a vévodkyně Meghan zahájili v Sydney hry pro válečné veterány

Hlavním bodem návštěvy Austrálie bylo pro královský pár sobotní zahájení charitativních sportovních her Invictus Games. To se konalo na ostrově Cockatoo Island v Sydney.



Vévodkyně ze Sussexu tentokrát nepřekvapila fanoušky další ze svých okázalých rób, ale stejně jako princ Harry zvolila neformální outfit doplněný lodičkami na podpatcích. Manželé se pro tuto příležitost sladili a oba oblékli stejné košile s logem her.

Jakmile vévodkyně s princem dorazili, pozdravili se s válečnými veterány a jejich rodinami. Vévodkyni Meghan doprovázela na zahájení her její nejlepší přítelkyně Jessica Mulroneyová.

Harry a Meghan se na veřejnosti poprvé společně objevili právě na Invictus Games v minulém roce. Princ Harry tehdy v hledišti při sledování her seděl vedle manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa (72) Melanie Trumpové (48).

Název her Invictus Games, u jejichž vzniku se princ Harry inspiroval podobnou akcí ze Spojených států Warrior Games, pochází z latinského invictus, což v překladu znamená „neporažený“. Součástí klání jsou nejrůznější sporty. Zranění vojenští veteráni hrají například basketbal na vozících nebo volejbal vsedě. Letošní Invictus Games potrvají od 20. do 27. října. Pět set sportovců ze sedmnácti zemí světa bude bojovat o medaile v celkem jedenácti disciplínách.

Invictus Games 2017 - Meghan Markle, Melania Trumpová a princ Harry (Toronto, 23. září 2017)

Poprvé se hry konaly v roce 2014 v londýnském Olympijském parku. Slavnostního zahájení se účastnili britský premiér David Cameron, princ Harry, jeho bratr William a otec Charles s manželkou Camillou. Akci tehdy podpořila videovzkazem i Michelle Obamová.



Druhý ročník se uskutečnil od 8. do 12. května 2016 ve sportovním areálu ESPN Wide World of Sports v Disneylandu v Orlandu na Floridě. Do propagace se zapojili tehdejší americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle i Harryho babička, britská královna Alžběta II., která s vnukem natočila vtipnou upoutávku. Letos pomohla Harrymu s propagací zpěvačka Kylie Minogue.

Během svého šestnáctidenního pobytu manželé navštíví také Fidži, Tongu a Nový Zéland. Celkem mají naplánovaných 76 akcí.