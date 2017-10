Prince Harryho kromě přítelkyně podpořila i potenciální tchyně

Tentokrát měla americká herečka větší štěstí a princ Harry seděl vedle ní. Na úvodním ceremoniálu totiž mladší z britských princů seděl vedle první dámy USA Melanie Trumpové a kanadského premiéra Justina Trudeaua (psali jsme zde).

Meghan a Harry se očividně dobře bavili a fotografové vyfotili, jak princ svou přítelkyni líbá.

V lóži se svou dcerou byla také Harryho potenciální tchyně Doria Radlanová.

Terapeutka a instruktorka jógy je Afroameričanka. S otcem Meghan, který má holandské a irské předky, se rozvedla, když její dceři bylo šest let.

Harryho přítelkyně nedávno prozradila, že kvůli svému smíšenému původu v minulosti čelila šikaně.

„Pořád musím myslet na tu spoustu vtipů o černoších, které lidi přede mnou říkali, aniž by si uvědomili, že jsem míšenka. Připomíná mi to také ženu, která maminku nazvala hanlivým slovem na „n“ jen proto, že měla problém vyjet z parkoviště,“ dodala herečka, která to po prý měla těžší i ve filmovém průmyslu. „Nebyla jsem dost černá pro černošské role a nebyla jsem dost bílá pro bílé role.“

Meghan Markle je známá ze seriálu Kravaťáci. S princem Harrym se vídá už více než rok. Kensingtonský palác loni vydal prohlášení, jímž Harry vyzval média, aby jeho přítelkyni nepronásledovala.