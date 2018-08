Plekanec a Vondráčková se k sobě možná vrátí, myslí si Jágr

Zpěvačka Lucie Vondráčková se s hokejistou Montreal Canadiens seznámila v červnu roku 2010 na akci Jágr Teamu. Vzali se v roce 2011 v pražském Trojském zámečku.

„Abych to upřesnil, tak já jsem je neseznámil. Seznámili se na akci Jágr teamu. To, že se to jmenuje Jagr team, neznamená, že jsem je dal dohromady já. Nepřivedl jsem Tomáše k Lucce a nedal jim ruce dohromady. Takhle to určitě nebylo. Ale pamatuji si na ten koncert, kdy Lucka zpívala a Tomáš seděl v první řadě,“ vzpomíná Jágr v aktuálním rozhovoru.



Plekanec měl předtím dlouholetý vztah, Vondráčková zase před ním chodila s bývalým krasobruslařem Tomášem Vernerem (32). Zpěvačka se odstěhovala za svým mužem do Kanady, kde trávila spolu s ním a dvěma syny Matyášem (6) a Adamem (3) převážnou část roku.



Tomáš Plekanec se v únoru tohoto roku po patnácti letech přestěhoval z kanadského Montrealu do Toronta. Lucie Vondráčková i se syny zůstala žít v Montrealu. Jméno Plekance je v posledních týdnech často spojováno s tenistkou Lucií Šafářovou.

„K tomu se nechci vyjadřovat a ani na to nemám právo. Je to každého věc,“ říká Jágr. Lucie a Tomáš se podle něj k sobě jako pár hodili. „Je to jejich rozhodnutí a věřím, že oba dva jsou rozumní. A nikdy nevíte, jak to dopadne. Přejme jim to nejlepší a možná se k sobě vrátí,“ říká Jágr.