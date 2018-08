Verner o rodičovství: Nerad bych chodil s dětmi do kina jako důchodce

Jak se vlastně člověk z lékařské rodiny dostane ke krasobruslení?

Docela náhodou. Je pravda, že doktorem je můj tatínek i starší bratr a mladší sestra na lékařské fakultě studuje, všichni jsme však sportovně založení. Otec byl fotbalista a judista, mamka, která taky pracuje ve zdravotnictví, dělala atletiku.

A právě její kamarádka ze špitálu měla dceru, do které jsem se v mateřské školce zamiloval. Štěpánka krasobruslila a ta kamarádka mamince řekla, že potřebujou v oddíle i nějaké kluky. Okamžitě jsem souhlasil, protože se tím nabízela možnost být ještě více se Štěpánkou. Vlastně to byla moje úplně první láska.

Páni, to přišla hodně brzy. Mezi vašimi pozdějšími láskami, pokud vím, figurovala i Lucie Vondráčková?

Ještě před ní to byla krasobruslařka Martina, s tou jsem se sblížil asi v šestnácti a byli jsme spolu pět šest let. Teprve potom přišla Lucka, to mi bylo necelých třiadvacet. Do Lucky jsem byl zamilovaný jako spousta dalších kluků mé generace díky pořadu Marmeláda.

Setkali jsme se v roce 2008 na předávání cen TýTý v jednom pražském hotelu. Já byl zrovna novopečený mistr Evropy, takže najednou celebrita. Předával jsem tam cenu Lucii Bílé. Lucka Vondráčková byla v té době trochu znechucená vztahy s kluky z uměleckého světa a nějak jsme si padli do oka.

Pak se ukázalo, že má pro sportovce slabost. Jak dlouho vám to vydrželo?

Asi tak tři čtvrtě roku. Potkali jsme se v době, kdy jsme měli oba volněji, ale v čase našeho cestování všechno začalo být složitější. Vzpomínám na ni v dobrém, byl to krásný zážitek.

Už jste našel definitivně tu pravou?

Věřím, že ano. Po Lucce byly ještě jiné dívky, ale už dva roky jsem se Sárou. Je tanečnice, donedávna soutěžila v latinskoamerických tancích. Potkali jsme na podzim roku 2016 při prvních nácvicích na slavnostní otevírací ceremoniál k loňskému mistrovství Evropy v Ostravě. Náš vztah se postupně prohluboval a teď už spolu rok bydlíme. Je o osm let mladší než já. Možná skutečně holky dospívají dříve než kluci, protože si přes náš věkový rozdíl báječně rozumíme.

Plánujete rodinu?

Pomalu si začínám odpočítávat čas. Nerad bych jednou chodil s dětmi do kina jako důchodce. Teď ještě řešíme některé věci, Sářino studium, ale kdyby to přišlo, nebudu se rozmýšlet.