Pharrell Williams prozradil recept na mládí: Denně se zbavuji staré kůže

„Zbavuji se starých buněk jako šílenec. Když vedle toho ještě pijete spoustu vody, prospívá vám to. Pro mě je nejdůležitější prostě odstraňování odumřelých buněk. Na povrchu jsou hromady staré kůže. Dělám to neustále. Jako narcistický šílenec,“ svěřil se desetinásobný držitel cen Grammy magazínu DazedDigital.

Americký hudebník a producent v rozhovoru také uvedl, že je velmi hrdý na svůj vytříbený vkus, který prý dokonale odráží jeho osobnost.

„Móda pro mě osobně znamená to stejné co styl. Je to velmi určující pro to, kým člověk je a jak se cítí,“ dodal Williams, který se letos stal čtyřnásobným otcem poté, co jeho manželka Helen Lasichanhová (38) přivedla na svět trojčata (více zde).