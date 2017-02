Pharrell Williams je opět otcem. Manželka porodila trojčata

„Všichni jsou zdraví a šťastní,“ uvedla Williamsova mluvčí v rozhovoru pro Vanity Fair. Pohlaví trojčat ani jejich jména ale neupřesnila, ani datum porodu. Děti se narodily v lednu.

Podle listu Daily Mail se zpěvákovi s manželkou narodili dva kluci a jedna holčička. Uvedl to Williamsův nevlastní bratr Daniel s tím, že členové rodiny museli slíbit, že neprozradí jména miminek. Pharrell Williams se totiž snaží střežit soukromí své rodiny.

Pharrell Williams a Helen Lasichanhová se vzali v roce 2013, pět let po narození syna Rocketa, jenž se skutečně jmenuje podle rakety (anglicky rocket).

„Jako indiáni dávali jména podle síly nebo živlů či zvířat, my jsme se rozhodli pojmenovat ho podle stroje, který má vzlétnout a také přistát. Metaforicky řečeno to bylo kvůli písním Rocket Love Stevieho Wondera, Rocket Man Eltona Johna a Rocket Herbieho Hancocka. Všechno jsou to mí oblíbení hudebníci. Jeho prostřední jméno není Man. Je to Ayer podle Roye Ayerse ,“ prozradil před časem Williams v show Oprah Winfreyové.

Druhé těhotenství své ženy hudebník potvrdil loni v září, když se Helen ukázala s těhotenským bříškem na party v Los Angeles pořádané značkou Chanel. Nikdo ale prý netušil, že se jediným porodem stanou hned šestičlennou rodinou.