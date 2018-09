Při natáčení Labyrintu mi selhávala játra i ledviny, říká Nesvačilová

K jedné z hlavních rolí v jednom z nejúspěšnějších a nejuznávanějších seriálů současnosti, v Labyrintu, se Denisa Nesvačilová dostala přes režiséra Jiřího Stracha. Toho kdysi zaujalo její zvláštní fluidum a herečce slíbil, že až pro ni bude mít vhodnou roli, ozve se. Po dvou letech pak přišla nabídka na roli v Labyrintu. Při natáčení ovšem přišly velké zdravotní problémy a komplikace.



„Dostala jsem antibiotika. Byla nakombinovaná tak, že je moje tělo přestalo odbourávat. Zkrátka velká alergická reakce na ten druh antibiotik. Pan doktor se divil, proč jsem nepřišla o pár dnů dřív. Vysvětlila jsem mu, že jsem pořád točila a pořád si myslela, že to přejde. Selhávala mi játra i ledviny. V nemocnici mě napíchali kapačkami, dali nová antibiotika a napumpovali do mě novou krev,“ vzpomíná Nesvačilová.



„Když pracujete s lidmi, jako je Miroslav Donutil nebo Jiří Langmajer, nemůžete si dovolit ani umřít. Celkově je to stres, hrát s takovými herci. Dostát své roli, nekazit jim to, udělat scény rychle, aby kvůli mně nemuseli něco vícekrát opakovat. Je to stres, ale zároveň motor, díky kterému jsem věděla, že nesmím polevit a vzdát to,“ říká herečka.

Zlomem, kdy se Nesvačilové začalo dařit v herecké profesi, bylo její obsazení do posledního díle Básníků. Dušan Klein jí dal roli dcery legendární Vendulky utěšitelky. První hlavní roli pak měla v romantické komedii Miluju tě modře (2017).

Odhalování před kamerou bere Nesvačilová jako součást práce. „Mladá herečka musí počítat s tím, že ji režiséři a scenáristé budou chtít v romantických filmech odhalovat. Beru to tak, že to k té práci patří, a vlastně mi to přijde trapné, jak často se mě na to někdo ptá. Nesvlékám se jako Denisa, ale jako ta postava. Čím víc se herečka stresuje, tím víc ze štábu zaznívají poznámky: Hele, za dva dny budeš nahá, to se všichni podíváme. Myslím, že je lepší prostě přijít, natočit scénu a jít. Nevyvolávat dojem, že jde o nějaké drama. Je to nejlepší obrana před tím, že je to ve skutečnosti samozřejmě velmi nepříjemné,“ míní herečka.