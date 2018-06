Z nahoty ve filmu jsem nešťastná, říká Denisa Nesvačilová

Už v dalším pokračování Básníků ukázala mladá herečka ňadra. Dokud to ale prý není extrémní nahota, dokáže to ještě přežít.

„Nahota ve filmu pro mě problém samozřejmě je. Ono asi ani u nás není moc herců, kteří by s tím neměli problém. Ale když to role vyžaduje a je to nějakým způsobem únosné i pro diváka, aby neměl dvoumetrová prsa na plátně, tak to tak beru. Příjemné mi to není, je to práce,“ svěřila se v rozhovoru pro iDNES.cz Nesvačilová.

Z odhalených scén neskáče do stropu radostí, ba naopak. By byla raději, kdyby ve filmu podobné věci vůbec nebyly.

„Jsem z toho docela nešťastná. Ale partner s tím problém nemá. Má pro to velké pochopení. Ví, že to udělám jen v práci a pak se zase hned obléknu. A ví, že to není něco, co by se mi líbilo,“ pokračovala.

V novém snímku Miluji tě modře se odhalených scén opět dočkáme, s Vaškem Jílkem ji ale čekají pouze něžné erotické scény. Navíc se ve filmu Denisa ukáže jako akrobatka. Jako jedna z mála hereček se bez okolků vrhla do natáčení vcelku nebezpečných scén na lanech pět metrů vysoko nad zemí. A tady už partner tak velké pochopení neměl. Na svou přítelkyni se prý raději nepřišel podívat, protože o ni měl velký strach.

„Zvala jsem ho, aby se na trénink nebo natáčení přišel podívat. Ale řekl mi, že nechce vidět, jak někde visím, že by o mě měl strach a bude mu to stačit vidět v kině. Takže mě odmítnl. Ale já jsem byla ráda, protože bych asi byla paradoxně víc nervózní, kdyby tam byl,“ smála se herečka, která film představovala v Karlových Varech, kde byla jen na skok.

„Přijela jsem na něj jen na otočku z Jindřichova Hradce, kde jsem byla na dětském filmovém táboře jako lektorka. Takže jsem se hned vracela zpět,“ dodala.