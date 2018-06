Nývltová z X Factoru: Mám ráda chlapy s knírem

ODPOVĚDI KAMILY NÝVLTOVÉ ČTĚTE ZDE

"Mým tajným snem je mít chlapa s knírem. Škoda, že už to s Merkurym nevyjde," odpověděla Kamila Nývltová, která několikrát musela odmítnout pozvání na rande. "Kluka mám," zdůraznila.

Během celého rozhovoru se Kamila usmívala a v doprovodu Lukáše Javůrka, který vypadl jako první, se cítila bezpečně. Smutek v duši jí vyvolala až otázka ohledně nedělního Kdo s koho, ze kterého odešla jako poražená. "Bylo mi líto, že jsem skončila, ale co se dá dělat. Smutná jsem, ale dál to nebudu nerozpitvát, nemá to stejně cenu, do soutěže se nevrátím," uvedla.

VIDEO: Kamila Nývltová, My Heart Will Go On



Přestože Kamila na celkové vítězství nedosáhla, jedno prvenství jí nikdo nevezme - vítezství právě v kategorii 15-24 let, do které spadala. - Celé hodnocení nedělní Noci legend čtěte zde