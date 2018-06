Na postavě musím pracovat, prozradila Šípková

Přesto Olga Šípková univerzální recept na půvab nemá. "Mohla bych radit cvičte, dbejte na svou životosprávu a na to, co jíte, ale tohle ženy stejně všechno vědí a navíc to ani nechtějí slyšet. Štěstí je, když můžete dělat práci, která vás těší."





Radost, která pak z člověka vyzařuje, je podle ní základem toho, aby žena dobře vypadala. Ostatní jsou prý už jen maličkosti. Těmi "maličkostmi" myslí bývalá vrcholová sportovkyně drobnou pomoc přírodě. "Nejsem pro to, aby žena spoléhala jen na to, co jí nadělila příroda. Všechny potřebujeme například pravidelnou kosmetiku, která je úžasnou relaxací pro mimické svaly." Ona sama nekupuje kosmetiku podle značek. "Mám ráda aromaterapii, voňavou kosmetiku a pokud možno přírodní s různými bylinkami."

Olga Šípková vystudovala FTVS Univerzity Karlovy v Praze, je vdaná, má syna Michala. Celých 18 let se věnovala moderní gymnastice. Teprve později se rozhodla pro sportovní aerobik. Dnes svůj čas dělí mezi rodinu, trenérskou činnost, spoluvlastnictvi uspěšného fitness clubu a pořad "Sama doma " na ČT.

Vloni jeji svěřenkyně Martina Fulínová získala titul Mistryně světa na Mistrovství světa juniorů. Natočila čtyři videokazety o aerobiku a vydala knihu o sobě s názvem Láska jménem aerobik.



Drobná usměvavá bruneta považuje svých dvaatřicet let za nejkrásnější věk, kdy je v plné síle, vrásek ještě tolik nemá, aby je musela skrývat. "Těch pár co mám, považuji za přirozené," usmívá se, ale zároveň přiznává, že z toho, co dříve natrénovala nelze, čerpat věčně. Pochopitelně už necvičí tolik jako dřív. "Všechno je s přibývajícími léty o něco těžší, méně vydržím a tím pádem si i víc vybírám v jídle, abych zůstala stále štíhlá." Má ráda sojové maso, brokolici, corn flakes atd. Čas od času však neodolá vepřu, knedlu zelu a miluje sladké pečivo.