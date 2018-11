Monika Absolonová je dvojnásobnou maminkou, má syna Matouše

„Krásnou neděli! Dovolte, abych se vám představil... Jsem Matouš Horna (2 962 g a 49 cm) a narodil jsem se včera ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pod vedením Mudr. Vlka moc děkuju jemu a celému jeho týmu za profesionalitu, péči a lidský přístup. Já i mamka jsme v pořádku, taťka s rodinou a kamarádama slavil a možná ještě slaví a velkej brácha Tadeáš asi spí... Jsem na všechno a všechny moc zvědavej,“ napsala v neděli ráno na svůj facebookový profil šťastná maminka.

Termín porodu přitom měla Monika až 20. listopadu, ve stejný den, kdy se před třemi lety narodil její první syn Tadeáš. „Tadeáš se narodil 20. listopadu 2015 a na stejný den mám i termín porodu druhého potomka. Kdyby to klaplo, bude to paráda. Ovšem když ne, nic se nestane. Cítím to jako všechny maminky, hlavně ať jsme zdraví,“ řekla před časem zpěvačka.



