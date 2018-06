Absolonová: Druhý potomek by se měl narodit ve stejný den jako syn Tadeáš

„Je to tak, ale čeká mě ještě jedno loučení na této scéně. 16. června to bude rozlučka s rolí Márie Evy Duarte de Perón v muzikálu Evita. Oboje to jsou moje srdeční záležitosti, zatímco Fanny Girl na zmíněný rok a něco tady v divadle skončí, hlavní roli v Evitě bude hrát v dalších představeních Radka Fišarová,“ uvedla Monika Absolonová.

Jak herečka a zpěvačka přiznala, Studio DVA je pro ni druhým domovem. Našla v něm fantastickou skupinu lidí, mezi nimiž se cítí velice dobře. „Jsou milí, vlídní, pohodoví a umí. Bude se mi stýskat, ale maminkovské radovánky jsou na prvním místě. Určitě rok bez kolegů nevydržím a přijdu mezi ně, ať už s kočárkem nebo jen tak,“ doplnila nastávající maminka.

Monika momentálně nemá žádné těhotenské problémy. Na otázku, zda malý Tadeáš bude mít brášku nebo sestřičku, neodpověděla. „My to samozřejmě víme, ale ještě nějaký čas si to necháme pro sebe. Ale jednu porodní zajímavost prásknu. Tadeáš se narodil 20. listopadu 2015 a na stejný den mám i termín porodu druhého potomka. Kdyby to klaplo, bude to paráda. Ovšem když ne, nic se nestane. Cítím to jako všechny maminky, hlavně ať jsme zdraví,“ dodává s úsměvem Absolonová.