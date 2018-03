Móda z Thálií: stylová Černocká, výstřih Bittnerové a Grossová v mini

Případ první: NATÁLIE GROSSOVÁ

60 %

Mladistvý outift s odlesky, špagetová ramínka a lakované podpatky jsou na hraně nevkusu a extravagance. Jelikož tyto mini k Natálii Grossové vůbec nejdou, tak se spíše přikláním k variantě nevkusu. Šaty jí nesedí v oblasti hrudníku. Lesklé silonky jsou in asi jako manžestráky se kšandama.

Případ druhý: TEREZA KOSTKOVÁ

80 %

Tereza Kostková je jedna z mála žen, které si daly na vzhledu a dress codu záležet. Rudě červené šaty se spadlými ramínky, vyztuženým hrudníkem, převázané v pase a s vysokým rozparkem jsou skvělé. Čisté linie, kvalitní materiál, jednoduché, ale krásné. Herečce podtrhávají postavu a chytře směřují pohled na partie, které chce vyzdvihnout. Jemné šperky bych nezvolil, raději jeden dominantní, ale i tak je outfit hezký. Vlasy bych dal z obličeje.



Případ třetí: BARBORA MUNZAROVÁ

10 %

Tyto šaty Barbora Munzarová asi vytáhla z fundusu České televize a hledala v oddělení minulého století. Dvojitá ramínka šatů jsou děsem. Korálkový náramek z drogerie, co prodávají u kasy, je „perlou“ celého outfitu. Pardon, tou je záclona kolem ramenou, kterou herečka nejspíš při odchodu na ceny Thálie někde ustřihla.



Případ čtvrtý: ANDREA KALIVODOVÁ

95 %

Čistá róba se zdobným ramínkem jako šperkem byla výborná volba! Operní pěvkyně Andrea Kalivodová se zřejmě chtěla pochlubit svojí postavou, a tak se nebála ani upnutých šatů. A dobře udělala. Ale i když jsou šaty krásné, moje první volba by to nebyla. Perfektní make-up a vlasy jsou u zpěvačky samozřejmostí. Andrea ví, jak vystupovat jako dáma.

Případ pátý: MONIKA TRÁVNÍČKOVÁ

5 %

Horor se opakuje a nyní jej představuje Monika Trávníčková. Děs v podobě řasení horní partie šatů by měl být vymýcen z povrchu zemského. Aby té tyrkysové hrůzy nebylo málo, manželka Pavla Trávníčka ho doplnila levnou bižuterií. Vlasy si zřejmě nechala vyfoukat tak, že po cestě na Thálie vystrčila hlavu z okénka auta a vítr tak odvál i make-up.



Případ šestý: MILUŠE BITTNEROVÁ

10 %

Cudnost a Miluše Bittnerová si zamávaly možná tak z rychlíku. I když róba dělá krásnou postavu, tak tohle fakt ne. Dámy, buďte dámy! Spona na „efekt“ je snad ještě strašnější než výstřih samotný. Korálky na krku připomínající růženec jsou spolu s „psaníčkem“ také děsivé.

Případ sedmý: PETRA ČERNOCKÁ

95 %

Konečně! Při procházení fotek jsem si říkal, že snad nikdo na cenách Thálie neměl styl a vkus. Děkuji Petře Černocké za oživení večera. Stylovou košili s řasením a manžetami doplňují dlouhé nohavice s puky a boty na podpatku. Přehozené sako s broží je skvělé. Vadí mi snad jedině jakási podivná mašle ve vlasech. Jinak účes i make-up jsou perfektní.

Případ osmý: VERONIKA KUBAŘOVÁ

50 %

Jestli se nepletu, tak původní záměr Veroniky Kubařové měl být styl jako víla. To by se i povedlo, nebýt barevné rozdílností látky sukně a korzetu, což navozuje pocit lacinosti. Stejně tak působí i kreslené nášivky květů. Zlaté psaníčko k šatům, jako jsou tyto, byl nápad naprosto šílený. Herečce by neškodilo přidat trochu přirozeného make-upu do růžova či meruňky.



