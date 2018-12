Miss World je Mexičanka, Češka nepostoupila do užšího výběru

Na druhém místě skončila Thajka Nicolene Limsnukan, do Top 5 se dále dostaly dívky z Běloruska, Jamajky a Ugandy.

„Nemohu tomu uvěřit. Vyhrát by si zasloužily všechny dívky a já jsem hrdá, že je můžu všechny zastupovat,“ řekla Vanessa v prvním interview po ohlášení jejího vítězství.



Mexická vítězka Miss World vystudovala mezinárodní obchod a nyní pracuje ve vedení odvykací centra pro dívky a jako dobrovolnice pomáhá migrantům a uprchlíkům, uvádí stránky soutěže. Vedle toho se živí i jako moderátorka a modelka.



O titul nekrásnější ženy planety letos soutěžilo 118 žen. Zástupkyně České republiky Miss Czech Republic Kateřina Kasanová (19), která randí se zpěvákem Benem Cristovaem (31) se neprobojovala do užšího výběru 30 soutěžících. V nedávném rozhovoru pro iDNES.cz se Kateřina svěřila s tím, že účast na finále Miss World v Číně je pro ni velkou výzvou.

„Přípravy probíhají celý rok. Naposledy se ladily šaty, make-up, vlasy, šperky. S tím mi pomáhala naše ředitelka, Taťána Makarenko a stylista Sam Dolce, takže jsem připravena perfektně. V Číně jsem totiž sama. Trochu se bojím, ale myslím, že to zvládnu. Je to výzva, je to něco nového, na co určitě nikdy nezapomenu, bude to obrovská zkušenost. Občas se podívám, že nás finalistky dávají do předběžných výsledků. Jsou to moc nádherné holky a já jsem pyšná, že mohu být mezi těmi sto třiceti vybranými,“ řekla Kasanová.