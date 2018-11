Přítelkyně Bena Cristovaa vyfoukla kšeft České Miss

Dlouho jste tajila, že chodíte s Benem Cristovaem. Proč?

Nebyl důvod cokoli říkat. Navíc jsme se teprve poznávali.

Je pravda, že jste se potkali díky klipu, který Ben natáčel?

Přesně tak. Byla jsem oslovena s tím, že mohu být součástí nového videoklipu pro Benovu píseň. Byla to pro mě výzva, protože jsem v hudebním klipu nikdy nehrála. Bála jsem se toho, ale myslím, že to nakonec dopadlo dobře. Točil to režisér Tomáš Kasal a na výsledek jsou samé pozitivní ohlasy.

Jste šťastná?

Jsem spokojená, šťastná a zamilovaná. Teď budu do 9. prosince soutěžit v čínském městě Sanya na finále Miss World. Ben mi určitě bude chybět. A nejen on, ale i moje rodina a přátelé. Naštěstí jsou různé možnosti, jak si denně volat a vidět se. Sice je Čína nic moc co se týká sociálních sítí, ale my už jsme jisté možnosti s Benem našli, tak se budeme snažit být pořád v kontaktu.

Myslíte, že by vás tam třeba mohl přijet i navštívit?

To nevím. Já ani nevím, jestli by tam byl na něco takového čas. Každý den je nabitý program. Vůbec si to teď nedokážu představit. Mám toho v hlavě strašně moc a jsem z toho trochu nervózní. Uvidíme, jak všechno dopadne.

Vy jste ženám nejen „vyfoukla“ sexy muže, ale dokonce jako vítězka soutěže krásy Miss Czech Republic letíte na Miss World a v Čechách fotíte kampaň pro největší kosmetický veletrh, kterou vždy dělaly vítězky konkurenční soutěže. To jsou velké úspěchy.

Cítím se krásně. Mám radost, že se mi daří v práci. Co se týče kampaně, jsem nadšená. Přede mnou ji fotily například modelky Andrea Verešová, Renata Langmannová či Andrea Bezděková. Teď přebíráme žezlo díky Táně Makarenko.

Kampaně jsou vždy o velké extravaganci. Jak se v netypickém líčení a outfitu cítíte?

Výrazné líčení si užívám. Fotili jsme vizuály na jaro/léto 2019. Jde opravdu o velkolepou kampaň a vždycky se mi to moc líbilo. Jsem nadšená, příští rok se uvidím na tramvajích, zastávkách, bilboardech...

Miss Czech Republic 2018 Kateřina Kasanová

Finále Miss World se blíží. Jak probíhají přípravy?

Přípravy probíhají celý rok, ale teď už takové ty poslední, jako jsou šaty, make-up, vlasy, ladíme šperky. S tím mi pomáhá naše ředitelka, Taťána Makarenko a stylista Sam Dolce, takže myslím, že budu připravena perfektně. Do Číny letím sama. Trochu se bojím, ale myslím, že to zvládnu. Je to výzva, je to něco nového, na co určitě nikdy nezapomenu, bude to obrovská zkušenost.

Prý jste dokonce měsíc studovala angličtinu na Oxfordu.

Pro mě jsou angličtina a catwalk moc důležité. V průběhu roku, kdy jsem vyhrála, jsem měla hodně přehlídek a spoustu tréninků, takže jsem se ve všem hodně zdokonalila. Doufám, že co se týče angličtiny, budu v pohodě.

Na Miss se utkáte s více než stovkou dívek z celého světa. Sledujete je třeba Instagramu?

Občas se podívám, že nás finalistky dávají do předběžných výsledků. Jsou to moc nádherné holky a já jsem pyšná, že mohu být mezi těmi sto třiceti vybranými.

Pocházíte ze Semil, bylo těžké si zvyknout na život v metropoli?

Na Prahu jsem si zvykla rychle, protože jsem tu často byla i jako malá. Kromě náplavky miluji v Praze hlavně také Stromovku. Musím přiznat, že jsem v poslední době hodně cestovala po světě a Praha je opravdu jedno z nejkrásnějších měst.