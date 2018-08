Když mi zjistili Parkinsona, málem jsem se upil, říká Michael J. Fox

„Když mi doktoři v roce 1991 oznámili, že trpím vážným neurodegenerativním onemocněním, varovali mě, že po roce 2000 už budu pravděpodobně velice těžce postižený a neschopný chodit. Prognóza se naštěstí nevyplnila. Stále chodím po svých a dokonce i sportuji. Oblíbil jsem si golf,“ říká herec v rozhovoru pro magazín PEOPLE.



Fox, který se v roce 1988 oženil s herečkou Tracy Pollanovou (58), přiznal, že poté, co mu lékaři oznámili, že jeho život již nikdy nebude jako dřív, začal hodně pít, kvůli čemuž o manželku málem přišel. Láhve od vína herec vynalézavě schovával po celém domě.

„Nemohl jsem se smířit s tím, co mi doktoři řekli, a tak jsem se začal utápět v alkoholu. Naprosto jsem mu propadl. Žil jsem ve svém vlastním světě a pomalu jsem se vzdaloval rodině. Jednoho rána mě Tracy našla na podlaze, kam jsem v noci opilý doslova odpadl. To byla poslední kapka. Dala mi najevo, že pokud chci takto žít, ona toho nemusí být součástí,“ vzpomíná Fox.

Největším problémem je prý dnes pro hvězdu filmů Návrat do budoucnosti rovnováha. Naštěstí je herec zatím schopen dojít si sám nakoupit. Občas ho překvapí třes rukou.

„Téměř denně se dostávám do situací, kdy se nemohu přestat sám sobě smát. Jednoho rána jsem přišel do kuchyně a nalil jsem manželce kávu do šálku. Přiznávám, že už s tím jsem měl problémy. Tracy mě sledovala a ptala se, zda mi může pomoci. Odpověděl jsem hrdě, že to zvládnu a započal jsem svou divokou cestu přes kuchyni. Horká káva prskala na moje ruce i dolů na podlahu,“ přiznal Michael magazínu AARP.

S manželkou Tracy Pollanovou se Fox dal dohromady během natáčení amerického seriálu Rodinná pouta v roce 1985. Začali spolu chodit a o tři roky později se vzali. Mají spolu syna Sama (29), třiadvacetiletá dvojčata Schuyler a Aquinnah a šestnáctiletou dceru Esmé.