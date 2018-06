Michael J. Fox: Parkinson ze mě udělal lepšího herce

Jako zdravý člověk byl Fox prý zvyklý na jistou plynulost ve svém pohybu a rytmu řeči. Člověk trpící Parkinsonovou nemocí se ale třese, případně má potíže s chůzí.

"Zjistil jsem, že existují jiné věci, které můžu využívat. To váhání, které parkinson způsobuje, je příležitostí zastavit se na chvíli a sbírat vše potřebné a odpovídat na to, co se děje, to mi dalo nový pohled na věc," řekl herec v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Přiznal, že před natáčením ale býval nervózní. Seděl v šatně a měl obavy, co se stane, když nebude schopen reagovat.

"Přemýšlel jsem, co budu dělat. Řekne se akce a musím něco udělat. Co udělám? A co pak udělá ten herec? A jak mám na to reagovat?" přiznal dvaapadesátiletý Fox.

Nyní je ale už prý víc v pohodě. "Když se něco stane, zareaguji. Pokud se nestane nic, nebudu reagovat. Nemám z toho strach, protože kdybych ho měl a přišel tam, nemusel bych být schopen udělat nějakou věc nebo přesunout sklenici," dodal herec, který se nyní vrací na americké obrazovky ve svém pořadu The Michael J. Fox Show.