Nejvíc jsme zapařili s Richardem Müllerem, zavzpomínali Lunetic

„Chodí na nás slečny, nebo spíše už paní, které tenkrát dobu naší největší slávy zažily spolu s námi a přijdou si na to zavzpomínat. Připomenou si dětství a na chvilku zapomenou na všechny starosti. Je to pro všechny takový návrat do minulosti,“ říkají členové skupiny Lunetic v rozhovoru na ÓČKU.



Lehký zavzpomínal i na divoká večírková období Lunetic a párty plné alkoholu. Arogance a hvězdné manýry se však většině členů skupiny vyhnuly.

„Byli jsme kluci z malého města a vážili jsme si šance, kterou jsme dostali. Zažívali jsme v osmnácti neuvěřitelné věci. Ze dne na den máš najednou peníze, ženy, alkohol... Bylo to velký, ale vždycky jsme zůstali nohama na zemi,“ vzpomíná Lehký, ze kterého je dnes úspěšný moderátor.

„Nejvíce jsme zapařili s Richardem Müllerem. Jednou, když jsme byli ubytováni na hotelu, večer někdo zaklepal na dveře. Za nimi stál Richard. Řekl: Buď jste čtyři totální..., nebo jdete se mnou chlastat. Tak jsme šli,“ říká Václav Jelínek (40).

Lunetic zavzpomínali i na společné vystoupení s Leošem Marešem nebo skupinou East 17, které dělali předskokany na koncertě. Zažili také nečekané setkání na toaletě s Karlem Gottem. „Děláte to dobře, chlapci,“ zhodnotil tehdy mistr jejich hudební kariéru.

SOUTĚŽ S KAPELOU LUNETIC NA ÓČKO STAR Videoklipy skupiny Lunetic můžete vidět na stanici Óčko STAR. Pokud zachytíte příslušný klip ve vysílání a zavoláte během něj na číslo 225 066 666, můžete vyhrát vstupenky na turné. Více info najdete na Facebooku ÓČKO STAR.

Skupinu neprovázely žádné výraznější skandály kromě toho, kdy se zjistilo, že na nahrávání debutového alba skupiny Lunetic se podílel zpěvák Dalibor Kaplan. Ten v rámci proma svého vlastního alba oznámil, že za skupinu nazpíval podstatnou část písní a že jeho hlas zní z playbacku i na jejich koncertech. Některá média poté na základě Kaplanovy výpovědi psala, že úspěšnou kariéru Lunetic lze považovat za jeden velký podvod.

Původně se měl rozhovoru účastnit i čtvrtý člen boybandu Martin Kocián (41). Ten se však na poslední chvíli omluvil z rodinných důvodů. Kocián bral v době největší slávy Lunetic drogy, konkrétně pervitin. Později utekl za životem a prací do Irska, kde byl zaměstnán jako číšník.

„Měl jsem pocit, že ze své pozice nemusím nic řešit. Uznávám, že jsem zpychl. První desky jsme prodali čtvrt milionu, tak jsem koupil káru, pořídil si kérky a trochu zfrajeřil. Dělal jsem si, co jsem chtěl – sex, drogy, rokenrol, tak to bylo. Když jsem chtěl mít v noci po koncertě holku, nebyl problém. O to hůř jsem pak spadnul na hubu,“ řekl kdysi Kocián v rozhovoru pro Magazín DNES.