Kocián ze skupiny Lunetic: Dokázal jsem si, že nejsem sráč

Jaký jste býval před deseti lety, v dobách největší slávy Lunetiku?

Nekoukal jsem nalevo napravo, šel jsem jako mezek za vidinou slávy, peněz a měl jsem pocit, že ze své pozice nemusím nic řešit. Uznávám, že jsem zpychnul. První desky jsme prodali čtvrt milionu, tak jsem koupil káru, pořídil si kérky a trochu zfrajeřil. Dělal jsem si, co jsem chtěl – sex, drogy, rokenrol, tak to bylo. A o to hůř jsem spadnul na hubu...



Martin Kocián pracuje za barem

Například do protidrogové léčebny.

Taky. Ale těší mě, že jsem se pak z toho dna zas zvednul, i když jakýpak dno? Na dně jsem nebyl, dno si představuju jinak. Tam je člověk, který přijde o ruku nebo fouká na hlaváku toluen. Já jenom přestal vydělávat s Lunetikem, jinak jsem byl zdravej, všech pět pohromadě. A k problémům jsem se postavil čelem – odešel jsem dělat číšníka do Irska, abych sám sobě dokázal, že nejsem sráč. Vyrostl jsem.



Lunetic na začátku kariéry

Opravdu je dnešní Martin Kocián jiný než ten tehdejší?

Je mi třicet dva. Jsem svědomitější a pracovitější. Studuju mediální komunikaci. Podnikám a moderuju. Mám přítelkyni, kterou si budu brát. Uklidnil jsem se.

Před těmi deseti lety jste míval holek desítky?

Když jsem chtěl mít v noci po koncertě holku, nebyl problém.



Kapela Lunetic v roce 2008

Vzrušovalo vás riziko, že ještě můžou být pod zákonem?

Tohle jsme museli pohlídat. Klukům z ochranky jsme říkali: "Hlavně jim kontrolujte občanky, nechceme do kriminálu..." K té době to patřilo, ale teď už je všechno jiný. Každý z nás má vztah, na kterém mu záleží, a byli bychom hloupí, kdybysme se chtěli vracet do starých dob. Jsem rád, že jsem to zažil, ale už nechci. Je to pořád dokola.

Kolik jste si v dobách slávy Lunetiku vydělal?

Za ty tři úspěšné roky asi čtyři miliony, ale ty jsem taky hned utratil. Režie byla veliká, klidně sedmdesát tisíc na měsíc, takže když jsem z kapely odcházel, žádné peníze jsem neměl. Ale nelituju jediné koruny, protože mě ten život bavil. Cestoval jsem po světě, vozil se v autě, chodil do restaurací, doma si nevařil nikdy. Kdy člověk zažije takovou svobodu?