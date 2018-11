Až teď vidím, jak bylo všechno promyšlené, říká Plekanec o rozvodu

Vzali se v roce 2011 a jejich manželství dlouho vypadalo idylicky. Aspoň zvenku. Podle hokejisty se ovšem pokazilo už v polovině. Po čtyřech letech to podle něj začalo být všelijaké. Neumí si prý vysvětlit, jak se velká láska proměnila skoro v nenávist.

„Mám husí kůži, když si vzpomenu, co se dělo poslední dva roky. Nebo když si přečtu textovky, které jsme si napsali. Ne že bychom si nadávali, nebo si psali něco ošklivého,“ přiznal Plekanec.

„Ale až teď vidím, jak bylo všechno promyšlené a připravené. A já to celou dobu nevěděl. Husí kůži nemám z toho, že nám to přestalo fungovat. To se stane mnoha lidem i s malými dětmi. Ale právě z toho, jak to celé proběhlo.“

Hokejista je přesvědčený, že jeho manželka rozchod dlouho chystala a nebyla zaskočená, jak tvrdila v médiích. Dokonce si už dopředu najala právničku v Montrealu.

Když podle dohody veřejně oznámil rozchod na Facebooku, měla už v Kanadě nachystané rozvodové papíry. Plekanec si myslí, že se chce Lucie Vondráčková nechat rozvést v Kanadě, i když neví proč.

„Dostal jsem už tolik informací, že sám nevím. Rozdíl není ani tak v alimentech na děti. Navíc o ty z mé strany nikdy nešlo a nepůjde, o kluky se postarám vždycky. Ale možná v Kanadě neplatí předmanželská smlouva, kterou jsme tady v Česku podepsali. Oba podepsali. Nevím. Pokusil jsem se s Luckou párkrát sejít, ale dopadlo to tak, že si mě nahrávala na telefon,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES s tím, že konec rozvodu je podle něj ještě daleko.