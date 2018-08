Vondráčková o Plekancovi: Do letošního června jsme žili jako rodina

Moji milí, musím reagovat na to, co dnes na svém facebooku napsal můj stále ještě manžel. Byla jsem obviněna osobou, která je mi nejdražší, ze lhaní. Následně čtu o svém životě všechno možné. Osočováni z nepravdy neumím přejít jen tak. Za vším, co jsem řekla, stoprocentně stojím a doufám, že pravda vždycky nakonec najde svou cestu na povrch. Mám teď dojem, že jsem celé ty poslední dva roky žila v jedné domácnosti jen s dvojníkem. Pravda je taková, že jsme do letošního června ...žili jako rodina, se vším všudy. Plnou moc o svém právním zastoupení jsem podepsala za přitomnosti notáře až poté, co vyšel manželův status na facebooku. Až poté, co mi manžel oznámil, že si sám najal rozvodového právníka. A to mu mohu samozřejmě doložit. Chápu, že laska může skončit. Tomášovi i jeho teď už přiznané lásce přeji vše dobré v jejich životě i sportovních kariérách. A budu doufat, že dopad toho všeho na naše děti bude co možná nejmenší. Vaše Lucie